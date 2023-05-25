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Буцаев заявил о необходимости пересмотра действующих лицензий утилизаторов

25 мая 2023, 14:27
Фото: 1MI
В рамках Х Невского международного экологического конгресса генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал о необходимости пересмотра механизма выдачи лицензий на утилизацию твердых коммунальных отходов.

Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора отметил, что за все время компаниям было выдано больше десяти тысяч лицензий, при этом сами предприятия могут не соответствовать требуемым условиям, в том числе могут “утилизировать” в гараже все виды отходов, в том числе 1 и 2 классов опасности. Буцаев отметил, что сейчас на рассмотрении в Государственной думе Российской Федерации закон о расширенной ответственности производителей. В РЭО понимают, насколько чувствительной является тема пересмотра условий действующих лицензий, некоторые из которых выдавались без срока действия, рассказал Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению “Экология и природные ресурсы”. И РЭО просит у государства поддержки.

Глава РФ Владимир Путин поддержал приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о расширенной ответственности производителей и его вступление в силу с 1 января 2024 года. Когда законопроект будет принят, обязанность утилизации упаковки ляжет на ее производителей, а не на изготовителей товаров. При этом норматив постепенно будет увеличиваться: в 2025 году - до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году - до семидесяти пяти процентов. С 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.

Также законопроект о расширенной ответственности производителей предусматривает введение коэффициентов экологичности, формирование реестров производителей и проверенных компаний, которые занимаются утилизацией отходов, исключение ассоциаций из исполнителей расширенной ответственности производителей и другое.

Х Невский международный экологический конгресс проходит двадцать пятого и двадцать шестого мая. В рамках его проведения РЭО организует несколько профильных мероприятий, в том числе экологический марафон, показ мод, выставку современного искусства, субботники. Также на мероприятии будет работать мастерская переработки.

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