Буцаев заявил о необходимости пересмотра действующих лицензий утилизаторов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора отметил, что за все время компаниям было выдано больше десяти тысяч лицензий, при этом сами предприятия могут не соответствовать требуемым условиям, в том числе могут “утилизировать” в гараже все виды отходов, в том числе 1 и 2 классов опасности. Буцаев отметил, что сейчас на рассмотрении в Государственной думе Российской Федерации закон о расширенной ответственности производителей. В РЭО понимают, насколько чувствительной является тема пересмотра условий действующих лицензий, некоторые из которых выдавались без срока действия, рассказал Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению “Экология и природные ресурсы”. И РЭО просит у государства поддержки.
Глава РФ Владимир Путин поддержал приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о расширенной ответственности производителей и его вступление в силу с 1 января 2024 года. Когда законопроект будет принят, обязанность утилизации упаковки ляжет на ее производителей, а не на изготовителей товаров. При этом норматив постепенно будет увеличиваться: в 2025 году - до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году - до семидесяти пяти процентов. С 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.
Также законопроект о расширенной ответственности производителей предусматривает введение коэффициентов экологичности, формирование реестров производителей и проверенных компаний, которые занимаются утилизацией отходов, исключение ассоциаций из исполнителей расширенной ответственности производителей и другое.
Х Невский международный экологический конгресс проходит двадцать пятого и двадцать шестого мая. В рамках его проведения РЭО организует несколько профильных мероприятий, в том числе экологический марафон, показ мод, выставку современного искусства, субботники. Также на мероприятии будет работать мастерская переработки.