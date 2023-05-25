Буцаев заявил о необходимости пересмотра действующих лицензий утилизаторов

Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора отметил, что за все время компаниям было выдано больше десяти тысяч лицензий, при этом сами предприятия могут не соответствовать требуемым условиям, в том числе могут “утилизировать” в гараже все виды отходов, в том числе 1 и 2 классов опасности. Буцаев отметил, что сейчас на рассмотрении в Государственной думе Российской Федерации закон о расширенной ответственности производителей. В РЭО понимают, насколько чувствительной является тема пересмотра условий действующих лицензий, некоторые из которых выдавались без срока действия, рассказал Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению “Экология и природные ресурсы”. И РЭО просит у государства поддержки.