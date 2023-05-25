Базу отдыха на озере с карпами и белым амуром продают под Тюменью за 16 млн рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В объявлении, опубликованном на площадке «Авито» указано, что зона отдыха площадью 38 тысяч квадратных метров находится в Заводоуковске. На территории расположены баня с пирсом и озером, в котором водятся карп, карась, толстолобик и белый амур, шесть беседок для отдыха природе, площадки для спортивных игр, пирсы и открытые веранды с мангальными зонами. Также имеются гостиничный номер, и дом для гостей.
Все необходимые коммуникации, электричество, центральное водоснабжение, септик, газ, подведены.
«Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, что гарантирует 100% загрузку мест для отдыха круглый год. Причина продажи — вся энергия собственника направлена на развитие сферы строительства», — заверяет продавец.
Ранее «Наш Город» писал, что в июне в Тюмени стартуют продажи китайских автомобилей премиального бренда Tank. Стоимость внедорожников — от 3,7 миллионов рублей.