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Базу отдыха на озере с карпами и белым амуром продают под Тюменью за 16 млн рублей

25 мая 2023, 08:29
Фото: Авито

Владелец стройбизнеса продает базу отдыха под Тюменью за 16 млн рублей

В Тюменской области выставили на продажу за 16 миллионов рублей базу отдыха «Русь», расположенную на расстоянии 96 километров от областной столицы.
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Тюмень

В объявлении, опубликованном на площадке «Авито» указано, что зона отдыха площадью 38 тысяч квадратных метров находится в Заводоуковске. На территории расположены баня с пирсом и озером, в котором водятся карп, карась, толстолобик и белый амур, шесть беседок для отдыха природе, площадки для спортивных игр, пирсы и открытые веранды с мангальными зонами. Также имеются гостиничный номер, и дом для гостей.

Все необходимые коммуникации, электричество, центральное водоснабжение, септик, газ, подведены.

«Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, что гарантирует 100% загрузку мест для отдыха круглый год. Причина продажи — вся энергия собственника направлена на развитие сферы строительства», — заверяет продавец.

Ранее «Наш Город» писал, что в июне в Тюмени стартуют продажи китайских автомобилей премиального бренда Tank. Стоимость внедорожников — от 3,7 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Продажа#База отдыха
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