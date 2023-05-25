Базу отдыха на озере с карпами и белым амуром продают под Тюменью за 16 млн рублей

В объявлении, опубликованном на площадке «Авито» указано, что зона отдыха площадью 38 тысяч квадратных метров находится в Заводоуковске. На территории расположены баня с пирсом и озером, в котором водятся карп, карась, толстолобик и белый амур, шесть беседок для отдыха природе, площадки для спортивных игр, пирсы и открытые веранды с мангальными зонами. Также имеются гостиничный номер, и дом для гостей.