Александр Моор: Бизнес в Тюменской области всегда был и остается высокоответственным

Posted 25 мая 12:53
Published 25 мая 12:53
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Updated Сегодня, 00:50
Представители деловых объединений и бизнес-сообществ занимают активную позицию на всех направлениях социально-экономического развития большой Тюменской области.
Об этом заявил глава региона Александр Моор, открывая встречу с видными тюменскими бизнесменами, которая прошла в преддверии Дня предпринимательства.
«Буквально неделю назад мы вместе с вами организовали и провели в Тюмени масштабное мероприятие — федеральный форум „Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей“. По мнению экспертов, гостей, представителей делегаций из других регионов, форум стал эффективной и профессиональной площадкой для конструктивного диалога бизнеса и власти, направленного на улучшение делового климата, развитие предпринимательской инициативы, укрепление межрегиональных и международных экономических связей», — напомнил губернатор.
Александр Моор торжественно вручил благодарственные письма правительства Тюменской области четырем представителям бизнес-сообщества: заместителю директора ООО «СНГК» Денису Федорову, директору ООО «ШВЕЦЪ» Наталье Ведерниковой, индивидуальным предпринимателям Олесе Колмаковой и Евгению Мельникову.
«Бизнес в Тюменской области всегда был и остается особенным, высокоответственным. Наши предприниматели — суперпрофессионалы. У нас увеличивается число предпринимателей, растут инвестиции, появляются новые точки роста для дальнейшего развития. И это здорово. Это значит, что есть уверенность в завтрашнем дне», — обратился к собравшимся глава региона.
Затем Александр Моор побеседовал с предпринимателями в неформальной обстановке, за чашкой чая. Участник проекта «Капитаны бизнеса», генеральный директор компании «Ягоды Плюс» Эльмар Ибуков рассказал губернатору, что проект по выращиванию ягод в Тюменской области развивается успешно.
«Заложили сады в Ялуторовском районе. Сначала начали выращивать смородину, сейчас добавили облепиху и жимолость. В этом году соберем первый урожай. В планах — увеличить площадь ягодных плантаций до двухсот-трехсот гектаров», — сообщил предприниматель. Эльмар Ибуков также поделился опытом организации выращивания ягод в личных подсобных хозяйствах сельских жителей с гарантированной последующей закупкой.
«В этом проекте уже участвуют практически все районы Тюменской области. Желание у людей есть — значит, будем продолжать. Создаем кооперационную и логистическую цепочки, заготовительные базы. Еще одно важное дело — возрождение школьных садов, чтобы дети приучались к труду, учились зарабатывать», — отметил Эльмар Ибуков.
Председатель совета директоров «Сибинтел-холдинг» Владимир Шевчик поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за активное содействие развитию туристической отрасли.
«Инициативы предпринимателей в этой сфере быстро воплотились в дорожную карту, и сегодня мы все видим результат. По итогам прошлого года мы перешагнули рубеж в 3 миллиона туристов. Лепта нашей компании в этой цифре — 650 тысяч человек, которые побывали на нашем термальном комплексе. Важная деталь: по итогам января 18 процентов проживавших у нас в отеле — гости из Москвы», — рассказал он.
Правительство Тюменской области вместе с предпринимателями будет и дальше работать на узнаваемость региона, ответил губернатор. «Это обеспечивает дополнительный поток туристов и привлекает лучшие кадры в нашу экономику», — подчеркнул Александр Моор.
Депутат Тюменской областной Думы, первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров заявил, что органы власти Тюменской области всегда прислушиваются к мнению, инициативам и предложениям бизнес-сообщества.
Александр Моор выразил уверенность в том, что совместная плодотворная работа и конструктивное сотрудничество власти и бизнеса и впредь будут способствовать развитию тюменской экономики и повышению качества жизни земляков.