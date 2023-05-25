Александр Моор: Бизнес в Тюменской области всегда был и остается высокоответственным

«Инициативы предпринимателей в этой сфере быстро воплотились в дорожную карту, и сегодня мы все видим результат. По итогам прошлого года мы перешагнули рубеж в 3 миллиона туристов. Лепта нашей компании в этой цифре — 650 тысяч человек, которые побывали на нашем термальном комплексе. Важная деталь: по итогам января 18 процентов проживавших у нас в отеле — гости из Москвы», — рассказал он.