Жителям Воронежской области порекомендовали способ экономии на лекарствах

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Согласно данным Воронежстата, цены на некоторые медикаменты за последние 16 месяцев выросли практически в 2,5 раза. Ведомство проводит еженедельный мониторинг стоимости лекарственных препаратов, пишет moe-online.
Например, в январе 2022 году воронежцы могли приобрести в аптеках “Ренгалин” по средней цене 120 рублей 17 копеек. В апреле этого года средняя цена на этот препарат составила уже 296 рублей 3 копейки. Валидол отечественного производства за этот же период подорожал на 35%, а анальгин – на 67%.
Таким образом, у пациентов возникает закономерный вопрос: как можно сэкономить на лекарствах, чтобы эта статья расходов оставалась посильной для семейного бюджета? В качестве одного из способов эксперты предлагают подбор медикаментов по международному непатентованному наименованию (МНН). Делать это нужно совместно с лечащим врачом.
По словам директора департамента электронной коммерции маркетплейса «Здравсити» Даурена Абеуова, это даст большую свободу россиянам. Речь идет о возможности выбора препарата исходя из финансовых возможностей покупателя. В массовом коммерческом сегменте медикаментов на рынке представлены товары разных производителей с одним и тем же действующим веществом. Например, при запросе на «Здравсити» популярного средства от язвы и гастрита пользователю предлагается 40 товарных позиций с одинаковым МНН. В зависимости от производителя стоимость варьируется от 65 до 400 рублей.
«Динамика цен тоже разная. Например, средняя цена за упаковку импортного лекарства в категории препаратов при ОРВИ и ОРЗ с января 2022 года по текущий момент повысилась почти на 82%, в то время как отечественные медикаменты той же категории, наоборот, подешевели на 32% за аналогичный период», – рассказал Даурен Абеуов.
В медучреждениях лекарства по МНН назначаются не так часто. Исследование агентства Ipsos за 2022 год показывает, что медики обычно назначают конкретные лекарства определенных производителей. В основном так поступают педиатры, гинекологи и урологи. Их доля назначений по международному непатентованному наименованию не превышает 10%.
При этом приказ Минздрава России от 24 ноября 2021 года № 1094н предписывает назначение лекарств по МНН. Если такой возможности нет, то есть ММН отсутствует, то медработник может указать в рецепте или плане лечения торговое наименование.
Пациент имеет право попросить лечащего врача указать в назначении не определенный препарат, а МНН со схемой приема и дозировкой. Даурен Абеуов рекомендует при покупке лекарств использовать онлайн-сервисы. Они предоставляют подборку товаров по действующему веществу. У пациента есть возможность в спокойной обстановке ознакомиться с имеющимися дозировками, формами выпуска и производителями, а также сделать выбор в пользу конкретного препарата, исходя из своих финансовых возможностей.
Получать лекарства через сервис «Здравсити» можно в 81 регионе страны. Если в заказе нет препаратов, отпускаемых по рецепту, то можно воспользоваться службой доставки.
В ассортименте «Здравсити» представлено свыше 59 000 наименований лекарств и товаров для красоты и здоровья.