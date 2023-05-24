Жителям Воронежской области порекомендовали способ экономии на лекарствах

По словам директора департамента электронной коммерции маркетплейса «Здравсити» Даурена Абеуова, это даст большую свободу россиянам. Речь идет о возможности выбора препарата исходя из финансовых возможностей покупателя. В массовом коммерческом сегменте медикаментов на рынке представлены товары разных производителей с одним и тем же действующим веществом. Например, при запросе на «Здравсити» популярного средства от язвы и гастрита пользователю предлагается 40 товарных позиций с одинаковым МНН. В зависимости от производителя стоимость варьируется от 65 до 400 рублей.