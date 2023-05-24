Жаркая погода в Тюмени продержится до конца недели

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В четверг, 25 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные термометры покажут +11…+17, днем воздух прогреется до +25…+26. Будет дуть северный ветер со скоростью 3,3-4,4 м/с.
В пятницу и субботу в областной столице существенно погода не изменится +15…+19 ночью и +26…+28 днем. Воскресенье станет самым жарким днем на этой неделе — столбики термометров в светлое время суток поднимутся до +29...+30. Осадков не ожидается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыт купальный сезон. Правда, купаться пока нельзя — ни один водоем не получил санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.