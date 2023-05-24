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Жаркая погода в Тюмени продержится до конца недели

24 мая 2023, 05:20
Фото: 1MI

В Тюмени 24 мая днем установится жара до +29

Пасмурная и жаркая погода ожидается сегодня в Тюмени в течение дня. В полудню столбики термометров поднимутся до +28…+29, вечером температура воздуха составит +13…+20, скорость ветра до 2,8 м/с.
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Тюмень

В четверг, 25 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные термометры покажут +11…+17, днем воздух прогреется до +25…+26. Будет дуть северный ветер со скоростью 3,3-4,4 м/с.

В пятницу и субботу в областной столице существенно погода не изменится +15…+19 ночью и +26…+28 днем. Воскресенье станет самым жарким днем на этой неделе — столбики термометров в светлое время суток поднимутся до +29...+30. Осадков не ожидается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыт купальный сезон. Правда, купаться пока нельзя — ни один водоем не получил санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

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