Воздух в Тюмени стал опасным для здоровья

По данным сервиса IQAir, запах дыма в Тюмень несет ветер из Тюменского района. Там действует ландшафтный пожар. В настоящее время качество воздуха находится на отметке 76 при норме от 0 до 50, концентрация PM2.5 в 4.8 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.