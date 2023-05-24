Воздух в Тюмени стал опасным для здоровья

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По данным сервиса IQAir, запах дыма в Тюмень несет ветер из Тюменского района. Там действует ландшафтный пожар. В настоящее время качество воздуха находится на отметке 76 при норме от 0 до 50, концентрация PM2.5 в 4.8 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.
По прогнозам, смог в Тюмени сохранится до пятницы включительно. В выходные дни качество воздуха придет в норму.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. Днем ранее их было 11. С 7 мая на всей территории региона объявлен режим ЧС.