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Воздух в Тюмени стал опасным для здоровья

24 мая 2023, 08:02
Фото: nashgorod.ru

Содержание вредных примесей в тюменском воздухе превысило норму почти в 5 раз

Жители Тюмени сообщают о запахе гари на улице. Смог окутал практически все районы города.
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Тюмень

По данным сервиса IQAir, запах дыма в Тюмень несет ветер из Тюменского района. Там действует ландшафтный пожар. В настоящее время качество воздуха находится на отметке 76 при норме от 0 до 50, концентрация PM2.5 в 4.8 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.

По прогнозам, смог в Тюмени сохранится до пятницы включительно. В выходные дни качество воздуха придет в норму.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. Днем ранее их было 11. С 7 мая на всей территории региона объявлен режим ЧС.  

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