Валентина Матвиенко похвалила тюменские власти, но отметила ситуацию с пожарами

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Она посетила выставку, посвященную Тюменской области в здании парламента в Москве.
«Впечатляющие доклады с точки зрения тех достижений, которых удалось добиться за последние пять лет. Интересная, креативная выставка», — отметила Матвиенко во время заседания Совфеда.
Дни Тюменской области проходят в Москве с 22 по 24 мая.
Валентина Матвиенко отметила ситуацию и с недавними лесными пожарами. Она призвала наказать муниципальных чиновников, которые допустили бедствие на территории населенных пунктов в Тюменской области.
«Надо серьезно разбираться в причинах такого подхода и искать виновных. Как готовились к пожароопасному сезону? Кто в этом виноват? Разве местные власти не знали этого? Александр Викторович, надо сделать выводы», — заявила Матвиенко во время заседания Совфеда.
С 4 мая в регионе действует режим ЧС. От огня серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Сильный ветер привёл к быстрому распространению огня, выгорело более 100 строений и частных домов.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 28 по 30 мая в Тюменской области прогнозируется высокая пожароопасная обстановка. В Тюмени ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду. К концу месяца синоптики прогнозируют до + 31 градуса и отсутствие осадков. Более того ветер станет южным и ускорится до 9 м/с. 30 мая возможны порывы до 14 м/с, это может привести к росту лесных пожаров по всей области. Влажность воздуха не превысит в дневные часы 40%.