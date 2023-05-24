Валентина Матвиенко похвалила тюменские власти, но отметила ситуацию с пожарами

Ранее «Наш город» сообщал, что с 28 по 30 мая в Тюменской области прогнозируется высокая пожароопасная обстановка. В Тюмени ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду. К концу месяца синоптики прогнозируют до + 31 градуса и отсутствие осадков. Более того ветер станет южным и ускорится до 9 м/с. 30 мая возможны порывы до 14 м/с, это может привести к росту лесных пожаров по всей области. Влажность воздуха не превысит в дневные часы 40%.