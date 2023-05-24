В Заводоуковске сгорел склад местной туберкулёзное больницы. Фото

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.», сообщают подписчики тг-канала «Тюмень №1».
В МЧС пояснили, что возгорание было зарегистрировано около 18:00. Пострадавших нет.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюменской области наблюдается жара, скоро температура воздуха поднимется к отметке + 30 градусов. В Нижнетавдинском районе около посёлка Кучур горят поля и сухостой на площади 100 гектаров.