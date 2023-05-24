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В Заводоуковске сгорел склад местной туберкулёзное больницы. Фото

24 мая 2023, 16:17
Фото: Тг-канал "Тюмень №1"

Полностью выгорел склад тюменской туберкулёзное больницы

В Заводоуковске на улице Федеративная загорелось деревянное здание, склад местной туберкулёзное больницы. По данным тг-канал «Тюмень№1», на место инцидента прибыли спасатели МЧС.
«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 50 кв.м.», сообщают подписчики тг-канала «Тюмень №1».

В МЧС пояснили, что возгорание было зарегистрировано около 18:00. Пострадавших нет.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюменской области наблюдается жара, скоро температура воздуха поднимется к отметке + 30 градусов. В Нижнетавдинском районе около посёлка Кучур горят поля и сухостой на площади 100 гектаров.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пожар#МЧС#Режим ЧС#Погода#Работа
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