В Тюмени третий день ищут молодого мужчину. Фото

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Приметы: рост 175 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные. Был одет в чёрную футболку, джинсы, тёмные кроссовки.
Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Ранее «Наш город» сообщал, что молодая тюменка пропала в Турции, ее активно ищут родственники. Девушка уже почти месяц не связывалась с родными. Информацию о розыске тюменки пересылают в СМИ Стамбула (Турция).