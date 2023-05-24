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В Тюмени третий день ищут молодого мужчину. Фото

24 мая 2023, 14:58
Фото: ЛизаАлерт

27-летнего тюменца ищут уже третий день. Фото

По данным «ЛизаАлерт» в Тюмени с 21 мая разыскивают Миляхова Григория Эдуардовича. Известно, что ему 27 лет, он живёт в Центральном АО города.

Приметы: рост 175 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные. Был одет в чёрную футболку, джинсы, тёмные кроссовки.

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее «Наш город» сообщал, что молодая тюменка пропала в Турции, ее активно ищут родственники. Девушка уже почти месяц не связывалась с родными. Информацию о розыске тюменки пересылают в СМИ Стамбула (Турция).

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#Александр Мязин
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