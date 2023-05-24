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В Тюмени ожидаются перебои с поставками контактных линз из-за Минпромторга в США

24 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI

Из-за санкций в Тюмени могут возникнуть перебои с поставками контактных линз

В областной столице могут возникнуть перебои с поставками контактных линз. Стало известно, что американские компании приостановили их продажу в Россию.

Сроки доставки могут увеличиться, цены в Тюмени пока не поднялись.

«Со вчерашнего дня ряд компаний, в число которых входит Johnsons&Johnsons, а с сегодняшнего дня Cooper Vision по всей России вынужденная техническая стоп отгрузка. Линзы поставлять будут, но когда – не известно», - сообщили представители сервиса LinzaNaDom.ru в своем паблике ВК.

Сейчас маркетплейсы и магазины распродают старые запасы. Минпромторг США постановил лицензировать экспорт тысячи видов экспортных товаров, которые поставляются в Россию и Беларусь.

Ранее «Наш город» сообщил, что с начала года сыр в тюменских магазинах подорожал почти на 20%.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес
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