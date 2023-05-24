В Тюмени ожидаются перебои с поставками контактных линз из-за Минпромторга в США

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Сроки доставки могут увеличиться, цены в Тюмени пока не поднялись.
«Со вчерашнего дня ряд компаний, в число которых входит Johnsons&Johnsons, а с сегодняшнего дня Cooper Vision по всей России вынужденная техническая стоп отгрузка. Линзы поставлять будут, но когда – не известно», - сообщили представители сервиса LinzaNaDom.ru в своем паблике ВК.
Сейчас маркетплейсы и магазины распродают старые запасы. Минпромторг США постановил лицензировать экспорт тысячи видов экспортных товаров, которые поставляются в Россию и Беларусь.
Ранее «Наш город» сообщил, что с начала года сыр в тюменских магазинах подорожал почти на 20%.