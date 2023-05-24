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В Тюмени квартиры-студии стоят уже до 3 миллионов рублей

24 мая 2023, 11:57
Фото: 1MI

Тюменские квартиры-студии прибавили за месяц около 2 процентов

За последний месяц студии в Тюмени прибавили почти 2%. По данным сайта Авито, их стоимость доходит до 3 млн рублей.

Дороже всего – новостройки. Ещё в феврале в нескольких ЖК Тюменской слободы горожанам предлагали студии до 24 квадрантных метров и стоимостью 2,4 млн рублей. Сейчас цены на уровне 2,5 млн (с учётом стоимости ремонта).

Средняя цена квадратного метра подобных помещений от 100 до 125 тысяч. На 24 мая в Тюмени продавали 5 600 студий, самые доступные из них на МЖК, и в районе Дома Обороны.

Ранее «Наш город» сообщал, что недорогие квартиры продаются в Тюменской слободе.

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#Александр Мязин
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