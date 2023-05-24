В Тюмени квартиры-студии стоят уже до 3 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Дороже всего – новостройки. Ещё в феврале в нескольких ЖК Тюменской слободы горожанам предлагали студии до 24 квадрантных метров и стоимостью 2,4 млн рублей. Сейчас цены на уровне 2,5 млн (с учётом стоимости ремонта).
Средняя цена квадратного метра подобных помещений от 100 до 125 тысяч. На 24 мая в Тюмени продавали 5 600 студий, самые доступные из них на МЖК, и в районе Дома Обороны.
Ранее «Наш город» сообщал, что недорогие квартиры продаются в Тюменской слободе.