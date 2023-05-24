В ближайшие дни воздух в Тюмени будет опасным для здоровья

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:11
Уровень загрязнения оценивается как средний, превышена концентрация частиц PM2.5.
По данным сервиса, в город попадает дым от пожаров из Каменск-Уральска. На востоке в 20 км от областной столицы наблюдается серьезное загрязнение воздуха из-за пожаров.
О смоге и неблагоприятных погодных условиях «Наш город» сообщает с 22 мая. В Тюмени уровень загрязнения атмосферного воздуха в течение ближайших дней сохранится на среднем уровне.