В ближайшие дни воздух в Тюмени будет опасным для здоровья

В Тюмени серьезное превышение вредных частиц в воздухе

В областной столице наблюдается серьезное превышение вредных частиц в воздухе. По данным сервиса IQAir на 15:00 он почти в 5 раз превышает нормы. В ближайшие два дня ситуация не изменится.