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В ближайшие дни воздух в Тюмени будет опасным для здоровья

24 мая 2023, 11:10
Фото: 1MI

В Тюмени серьезное превышение вредных частиц в воздухе

В областной столице наблюдается серьезное превышение вредных частиц в воздухе. По данным сервиса IQAir на 15:00 он почти в 5 раз превышает нормы. В ближайшие два дня ситуация не изменится.
Фото: IQAir

Уровень загрязнения оценивается как средний, превышена концентрация частиц PM2.5.

По данным сервиса, в город попадает дым от пожаров из Каменск-Уральска. На востоке в 20 км от областной столицы наблюдается серьезное загрязнение воздуха из-за пожаров.

О смоге и неблагоприятных погодных условиях «Наш город» сообщает с 22 мая. В Тюмени уровень загрязнения атмосферного воздуха в течение ближайших дней сохранится на среднем уровне.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Пожар
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