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Улицы в центре Тюмени закроют для движение транспорта

24 мая 2023, 03:42

В Тюмени 4 июня перекроют центральные улицы

В Тюмени в июне на целый день перекроют несколько улиц в центре города и на Доме Обороны.
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Тюмень

4 июня с 8:00 до 16:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках улицы Республики — от Семакова до Коммунистической, улицы Володарского — от Семакова до Республики, Коммунистической — от Луначарского до Ямской, Ямской — от Коммунистической до Ирбитской, Казанской — от Ямской до Луначарского, Луначарского — от Ирбитской до Коммунистической.

Движение будет прекращено в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗабегРФ» в рамках фестиваля бега «Стальной характер», сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 4 июня будут закрыты левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к объездной дороге. Это связано с запуском непрерывного движения по объездной.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Перекрытие#Стальной характер#Марафон#Тюмень#Тюменская область
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