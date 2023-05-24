Улицы в центре Тюмени закроют для движение транспорта

4 июня с 8:00 до 16:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках улицы Республики — от Семакова до Коммунистической, улицы Володарского — от Семакова до Республики, Коммунистической — от Луначарского до Ямской, Ямской — от Коммунистической до Ирбитской, Казанской — от Ямской до Луначарского, Луначарского — от Ирбитской до Коммунистической.