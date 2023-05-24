Улицы в центре Тюмени закроют для движение транспорта

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Published Сегодня, 03:42
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4 июня с 8:00 до 16:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках улицы Республики — от Семакова до Коммунистической, улицы Володарского — от Семакова до Республики, Коммунистической — от Луначарского до Ямской, Ямской — от Коммунистической до Ирбитской, Казанской — от Ямской до Луначарского, Луначарского — от Ирбитской до Коммунистической.
Движение будет прекращено в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗабегРФ» в рамках фестиваля бега «Стальной характер», сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 4 июня будут закрыты левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к объездной дороге. Это связано с запуском непрерывного движения по объездной.