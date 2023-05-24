Тюменец погиб в ходе СВО, его похоронят в Татарском Сингуле. Фото

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
«Погребение пройдёт в Татарском Сингуле в 14:00. Проститься может любой желающий в мечети по адресу: город Ялуторовск, улица Бахтиярова, 54Б до 12:00», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
22 мая «Наш город» отмечал, что житель Тюменской области Данил Марделло погиб при выполнении задания в ходе СВО. В поселке Новый Тап у него остались родители, жена и дочь. Администрация района принесла им свои соболезнования.