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Тюменец погиб в ходе СВО, его похоронят в Татарском Сингуле. Фото

24 мая 2023, 10:52
Фото: 1MI

В Ялуторовске похоронят тюменца погибшего в ходе СВО. Фото

В Ялуторовске 25 мая пройдут похороны тюменца Марселя Халидуллина, погибшего в ходе СВО. По данным паблика «ЧС Тюмень», прощание с бойцом пройдёт в мечети.
«Погребение пройдёт в Татарском Сингуле в 14:00. Проститься может любой желающий в мечети по адресу: город Ялуторовск, улица Бахтиярова, 54Б до 12:00», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

22 мая «Наш город» отмечал, что житель Тюменской области Данил Марделло погиб при выполнении задания в ходе СВО. В поселке Новый Тап у него остались родители, жена и дочь. Администрация района принесла им свои соболезнования.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погибшие#Военные
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