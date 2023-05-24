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Турецкая Corendon Airlines откроет прямые рейсы из Тюмени в Анталью

24 мая 2023, 07:17

Турецкая авиакомпания открывает прямые рейсы из Тюмени в Анталью

Еще одна турецкая авиакомпания, Corendon Airlines, запустит прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Полетная программа стартует с 27 мая.
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Тюмень

Авиаперелеты запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Для полетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Время в пути составит около 6 часов, стоимость авиабилетов — от 26 тысяч рублей.

В настоящее время улететь в турецкую Анталью тюменцы могут прямым рейсом с авиакомпанией Turkish Airlines. Полеты выполняются ежедневно, стоимость авиабилетов на ближайшие даты — от 41 тысячи рублей. Также в Анталью летают авиакомпании Аэрофлот, Россия, Победа, Ямал, Nordwind Airlines, S7 Airlines, Utair. Правда, с пересадками.

Ранее «Наш Город» писал, что с 3 июня из Тюмени стартуют прямые вылеты в Бодрум. Авиаполеты будет выполнять авиакомпания Utair.

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