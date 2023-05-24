Турецкая Corendon Airlines откроет прямые рейсы из Тюмени в Анталью

Авиаперелеты запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Для полетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Время в пути составит около 6 часов, стоимость авиабилетов — от 26 тысяч рублей.