Секс-вечеринки в Тюмени: на мероприятие могут прийти больше 100 человек

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По словам собеседницы издания Анны, эта идея пришла в голову девушке после посещения плохо организованных мероприятий.
«Изначально мы не хотели быть организаторами. Но получилось, что мы собрали первое мероприятие под Тюменью, и люди начали просить еще», — отметила Анна.
Изначально все участники должны пройти собеседование. Во время него люди могут задавать вопросы, касающиеся проведения мероприятия. Кандидатов осматривает психолог (к мужчинам требования жестче).
Что касается расценок, то для семейных пар это 4 000 рублей, мужчины заплатят 3 500, девушки 1 500. На входе гостей проверяет охрана заведения. Тюменцам выдают цветные браслеты в зависимости от того, с какими целями они пришли. «Браслеты трех цветов — красный, желтый, зеленый и черный. Красный браслет означает, что вы пришли в первый раз, хотите посмотреть отдохнуть, желтый — вы хотите, но боитесь поучаствовать в конкурсе и познакомиться, зеленый — вы рассматриваете интим, черный — человек пришел один, не в паре.
Пьяным на мероприятие вход закрыт. Золотое правило вечеринки – если девушка говорит нет, значит нет.
На вечеринках попадаются и неадекватные люди. В основном это мужчины и приходят они 23 февраля. По рассказам Анны, хозяева домов, которые арендуются для мероприятий, знают о концепциях вечеринок. Мероприятие обслуживает команда из 20 человек, диджеи, повара тюменского ресторана и мастера различных практик. Ей в определённый день могут посетить больше 100 человек.
Организаторы ведут свои списки клиентов и людей, которым вход на мероприятие запрещён. К нему имеют доступ главы подобных мероприятий в Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Омске, Уфе. Попасть на вечеринку могут девушки возрастом от 20 до 40 лет. Возрастной ценз для мужчин составляет от 28 до 45 лет.