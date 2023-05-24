Секс-вечеринки в Тюмени: на мероприятие могут прийти больше 100 человек

Что касается расценок, то для семейных пар это 4 000 рублей, мужчины заплатят 3 500, девушки 1 500. На входе гостей проверяет охрана заведения. Тюменцам выдают цветные браслеты в зависимости от того, с какими целями они пришли. «Браслеты трех цветов — красный, желтый, зеленый и черный. Красный браслет означает, что вы пришли в первый раз, хотите посмотреть отдохнуть, желтый — вы хотите, но боитесь поучаствовать в конкурсе и познакомиться, зеленый — вы рассматриваете интим, черный — человек пришел один, не в паре.