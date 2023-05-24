«Росводоканал Тюмень» проводит генеральную уборку канализационных коллекторов

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
«Подрядчики промывают магистральные сети больших диаметров, более 800 мм. В этом году работы начали с улицы Полевой, поскольку весной коллектор в этом районе не справился с потоком талых вод. Под большим давлением со стенок трубы смывается огромное количество мусора — того, что спустили жители в канализацию и прилетел через приоткрытые во время весеннего снеготаяния колодцы», — рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.
Такие работы проводятся ночью. Когда поток стоков в сети снижен специалисты могут максимально качественно провести качественную чистку трубы. За теплый сезон специализированная организация прочистит 10 километров канализационных труб больших диаметров. Не менее 120 километров коммуникаций тюменский водоканал промоет собственными силами.
Несмотря на то, что очистка сетей проводится регулярно, «заиленность» сетей местами достигает 80 процентов. Трубы заполнены волокнистым мусором (тряпками и салфетками), а на стенках разрастаются «сталактиты» и «сталагмиты» из жира.
«Росводоканал Тюмень» просит жителей города Тюмени и Тюменского района соблюдать правила пользования системой водоотведения: не выбрасывать в унитаз салфетки, тряпки, предметы личной гигиены, жир, остатки строительных смесей, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.