Пьяный тюменец годами избивал приемную 10-летнюю дочь

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Ранее 37-летний мужчина уже был судим за кражу.
«Мужчина часто злоупотреблял спиртными напитками и пьяным пытался «воспитывать» ребенка. Он сквернословил и за малейшую провинность бил девочку. В декабре 2021 года он избил ее ремнем за то, что она потеряла ключи от дома», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
В середине прошлого года тюменцы стали свидетелями как отчим вышел во двор многоэтажки и схватил девочку за волосы. На место инцидента вызвали сотрудников МВД.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 мая водитель «Фольксвагена» сбил девочку на скейтборде. Это произошло в Тюмени на улице Беловежской.