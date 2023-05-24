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Пьяный тюменец годами избивал приемную 10-летнюю дочь

24 мая 2023, 12:09
Фото: 1MI

Тюменец отправился в колонию за избиение 10-летней приемной дочери

Тюменец долгое время истязал 10-летнюю приемную дочь. По данным пресс-службы тюменских судов, его отправили в колонию на 3 года.

Ранее 37-летний мужчина уже был судим за кражу.

«Мужчина часто злоупотреблял спиртными напитками и  пьяным пытался «воспитывать» ребенка. Он сквернословил и за малейшую провинность бил девочку. В декабре 2021 года он избил ее ремнем за то, что она потеряла ключи от дома», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

В середине прошлого года тюменцы стали свидетелями как отчим вышел во двор многоэтажки и схватил девочку за волосы. На место инцидента вызвали сотрудников МВД.

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 мая водитель «Фольксвагена» сбил девочку на скейтборде. Это произошло в Тюмени на улице Беловежской.

Машина сбила маленькую девочку на скейтборде около магазина в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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