nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Изображение материала

Перекрытый участок улицы Ленина откроют осенью

24 мая 2023, 04:24
Фото: 1MI

Перекрытую улицу Ленина в Тюмени откроют в конце лета

Реконструкцию участка улицы Ленина, в районе улиц Перекопской и Красина, завершат до 31 августа 2023 года.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время здесь ведутся дорожные работы. Подрядной организации «Мостострой-11» предстоит заменить обустроить велодорожки, пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, высадить деревья.

С 20 мая в связи с закрытием участка Ленина внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов. На улице Республики №6 организована временная остановка по направлению в центр. Вторая находится в районе сквера Прощания, у памятника школьникам. Здесь будут останавливаться № 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 85, 99, 141, 146, 149. По улице Семакова они выедут на Ленина и продолжат движение с остановки «Дворец „Пионер“.

Для автобусов № 11, 17, 17к и 68 альтернативный маршрут организован по улице Челюскинцев и Камышинской.

Ранее «Наш Город» писал, что на реконструкцию улицы Ленина выделено 746 миллионов рублей. Работы выполняет компания «Мостострой-11», ставшая победителем аукциона на проведение работ по реновации.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Ремонт#Ремонт дорог#Реконструкция#Улица Ленина#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Максимальный класс пожарной опасности объявлен на всей территории Тюменской области
Сегодня, 03:20
Жаркая погода в Тюмени продержится до конца недели
Сегодня, 05:20
На тюменское село обрушилось «торнадо». Видео
Сегодня, 05:50
«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды
Вчера, 10:25
Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»
Вчера, 06:25
«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев
Вчера, 09:13