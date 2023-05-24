Перекрытый участок улицы Ленина откроют осенью

С 20 мая в связи с закрытием участка Ленина внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов. На улице Республики №6 организована временная остановка по направлению в центр. Вторая находится в районе сквера Прощания, у памятника школьникам. Здесь будут останавливаться № 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 85, 99, 141, 146, 149. По улице Семакова они выедут на Ленина и продолжат движение с остановки «Дворец „Пионер“.