Памятник Высоцкому в Тюмени, новый рейс в Турцию, нужен директор в аквапарк

В Тюмени «ЛетоЛето» объявил о поиске кандидата на должность директора по маркетингу. В приглашении на работу указано, что у претендента на должность должен быть опыт работы не менее 6 лет, высшее образование по направлениям маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент. Он будет руководить 13 тюменцами.