Памятник Высоцкому в Тюмени, новый рейс в Турцию, нужен директор в аквапарк

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Скульптуру Владимира Высоцкого в Тюмени установят на площадке с видом на набережную.
Она будет с гитарой в руках, которая стоит на небольшом возвышении, рядом открыта тетрадь со словами песни «Тюменская нефть». Памятник появится на улице Володарского, 3. Её установят спонсоры.
Из Тюмени появится новый прямой рейс в Турцию.
АК Corendon Airlines, запустит прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Полетная программа стартует с 27 мая. Летать можно 3 раза в неделю на Boeing 737 MAX. Время в пути составит около 6 часов, стоимость авиабилетов — от 26 тысяч рублей.
В настоящее время улететь в турецкую Анталью тюменцы могут прямым рейсом с авиакомпанией Turkish Airlines. Билет стоит 41 000 рублей.
Аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей.
В Тюмени «ЛетоЛето» объявил о поиске кандидата на должность директора по маркетингу. В приглашении на работу указано, что у претендента на должность должен быть опыт работы не менее 6 лет, высшее образование по направлениям маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент. Он будет руководить 13 тюменцами.
В обязанности руководителя будет входить формирование и реализация стратегии маркетинга и рекламы в разрезе основных показателей, формирование продуктовой линейки и ценообразование, организация взаимодействия со СМИ, профессиональными и общественными организациями, контроль информационных материалов, разработка концепции фирменного стиля компании, его развития, создание бренд-бука, формирование имиджа компании и т. д.