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Памятник Высоцкому в Тюмени, новый рейс в Турцию, нужен директор в аквапарк

24 мая 2023, 18:52
Фото: 1MI

Новый рейс в Турцию, нужен директор в аквапарк, памятник Высоцкому в Тюмени

Руслан Кухарук сообщил о планах установить памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура может появиться на смотровой площадке в Тюмени.

Скульптуру Владимира Высоцкого в Тюмени установят на площадке с видом на набережную.

Она будет с гитарой в руках, которая стоит на небольшом возвышении, рядом открыта тетрадь со словами песни «Тюменская нефть». Памятник появится на улице Володарского, 3. Её установят спонсоры.

Из Тюмени появится новый прямой рейс в Турцию.

АК Corendon Airlines, запустит прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Полетная программа стартует с 27 мая. Летать можно 3 раза в неделю на Boeing 737 MAX. Время в пути составит около 6 часов, стоимость авиабилетов — от 26 тысяч рублей.

В настоящее время улететь в турецкую Анталью тюменцы могут прямым рейсом с авиакомпанией Turkish Airlines. Билет стоит 41 000 рублей.

Аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей.

В Тюмени «ЛетоЛето» объявил о поиске кандидата на должность директора по маркетингу. В приглашении на работу указано, что у претендента на должность должен быть опыт работы не менее 6 лет, высшее образование по направлениям маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент. Он будет руководить 13 тюменцами.

В обязанности руководителя будет входить формирование и реализация стратегии маркетинга и рекламы в разрезе основных показателей, формирование продуктовой линейки и ценообразование, организация взаимодействия со СМИ, профессиональными и общественными организациями, контроль информационных материалов, разработка концепции фирменного стиля компании, его развития, создание бренд-бука, формирование имиджа компании и т. д.

Аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Бизнес#Погода#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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