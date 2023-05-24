Памятник Владимиру Высоцкому появится на смотровой площадке в Тюмени. Скрин

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
«Концепция: скульптура Владимира Высоцкого с гитарой в руках, которая стоит на небольшом возвышении, рядом открыта тетрадь со словами песни «Тюменская нефть», сообщил Руслан Кухарук в своём тг-канале.
Бронзовая скульптура знаменитого поэта, певца, актера появится на улице Володарского, 3. Её установят спонсоры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до конца августа перекроют улицу Ленина. Сейчас в районе Республики, 6, действует временная остановка автобусов.