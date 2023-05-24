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Памятник Владимиру Высоцкому появится на смотровой площадке в Тюмени. Скрин

24 мая 2023, 13:18

Тюменские компании установят скульптуру Владимиру Высоцкому на улице Володарского

Руслан Кухарук сообщил о планах установить памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура может появиться на смотровой площадке в Тюмени.
«Концепция: скульптура Владимира Высоцкого с гитарой в руках, которая стоит на небольшом возвышении, рядом открыта тетрадь со словами песни «Тюменская нефть», сообщил Руслан Кухарук в своём тг-канале.

Бронзовая скульптура знаменитого поэта, певца, актера появится на улице Володарского, 3. Её установят спонсоры.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до конца августа перекроют улицу Ленина. Сейчас в районе Республики, 6, действует временная остановка автобусов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Памятник#Памятники архитектуры
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