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Новый инструмент от ВЭБ. РФ привлечет в экономику 10 трлн рублей

24 мая 2023, 07:23
Фото: 1MI
Совместный проект представили Минэкономразвития и госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Новый инструмент - таксономия технологического суверенитета - призван привлечь в экономику России 10 трлн рублей от частных инвесторов до 2030 года.

Таксономией называется совокупность определенных технологий и услуг, создание которых крайне необходимо для развития для страны, пишет «Коммерсант». Поскольку применение новых разработок сопряжено с риском для инвестора, государство, используя таксономию, готово поддержать такие проекты, сообщает 56orb.ru. Компании теперь смогут получить кредиты по самой низкой ставке в коммерческих банках. Оценкой проектов предстоит заниматься самим банкам, реестр будет вести ВЭБ.РФ, а проверять на соответствие - Банк России.

Поскольку инвестиции в стартапы являются важнейшим элементом современной инновационной экономики, государство также намерено развивать и венчурный рынок.  С этой целью ВЭБ.РФ делает ставку на портфельный подход - оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по портфелю в целом.

Как заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, если у портфеля не будет общего убытка, а технологии 10–25% компаний окажутся успешными, то это означает, что портфель составлен правильно. Минэкономразвития разработало проект постановления, который дает ВЭБ.РФ право на риск, а также предусматривает выделение финансирования в размере 50 млрд руб.

Многие инструменты, разработанные ВЭБ.РФ, уже сейчас активно работают и показывают положительные результаты. В их число вошли антикризисные поручительства, кредиты на сохранение рабочих мест и модернизацию, фабрика проектного финансирования.

Как подчеркнули в ВЭБ.РФ, госкорпорация на протяжении последних пяти лет активно расширяет инструментарий поддержки и сферы работы: сюда входят и строительство школ, и новый транспорт для городов, и модернизация городских водоканалов. Эти проекты, которые реализуются по всей стране, направлены на повышение качества жизни людей.

Благодаря результативной работе ВЭБа и партнеров за последние годы положительные перемены на себе испытали более 27 млн человек, а суммарный объем инвестиций в экономику составил более 11 трлн рублей.

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