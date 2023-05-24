Новый инструмент от ВЭБ. РФ привлечет в экономику 10 трлн рублей

Таксономией называется совокупность определенных технологий и услуг, создание которых крайне необходимо для развития для страны, пишет «Коммерсант». Поскольку применение новых разработок сопряжено с риском для инвестора, государство, используя таксономию, готово поддержать такие проекты, сообщает 56orb.ru. Компании теперь смогут получить кредиты по самой низкой ставке в коммерческих банках. Оценкой проектов предстоит заниматься самим банкам, реестр будет вести ВЭБ.РФ, а проверять на соответствие - Банк России.