Новый фельдшерско-акушерский пункт в Тюменской области обеспечили электричеством

Технологическое присоединение к сетям — один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области. В 2022 году энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в регионе.