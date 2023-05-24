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Новый фельдшерско-акушерский пункт в Тюменской области обеспечили электричеством

24 мая 2023, 08:02
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре новое учреждение здравоохранения в Тюменской области. Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) обслуживает более 500 жителей села Ершово и поселка Разъезд № 37.

ФАП построен в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения взамен прежней деревянной амбулатории с печным отоплением. Для технологического присоединения объекта «Россети Тюмень» проложили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, а также установили автоматический выключатель и смонтировали интеллектуальный прибор учета электроэнергии.

Технологическое присоединение к сетям — один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области. В 2022 году энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в регионе.

#Тюменская область#Россети Тюмень#Электроэнергия#Общество#Анастасия Стрежнева
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