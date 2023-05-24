На тюменское село обрушилось «торнадо». Видео

Появление «пыльного вихря» для средней полосы России — уникальное явление. Как правило, такие вихри характерны для стран Северной и Южной Америки. Причиной «торнадо» в Вагайском районе стал неравномерный прогрев подстилающей поверхности и резкое изменение скорости ветра.