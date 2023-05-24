На тюменское село обрушилось «торнадо». Видео

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Появление «пыльного вихря» для средней полосы России — уникальное явление. Как правило, такие вихри характерны для стран Северной и Южной Америки. Причиной «торнадо» в Вагайском районе стал неравномерный прогрев подстилающей поверхности и резкое изменение скорости ветра.
Интересно, что в этот же день, 22 мая, «пыльный вихрь» наблюдали жители Притобольного района Курганской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области сохранится жаркая сухая погода до конца мая. Небольшое похолодание ожидается только в начале июня. Тогда же в регион придут дожди.