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Максимальный класс пожарной опасности объявлен на всей территории Тюменской области

24 мая 2023, 03:20

В Тюменской области действуют 12 лесных пожаров

Двенадцать лесных пожаров, из которых шесть локализованы, действуют на территории Тюменской области.
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Тюмень

За последние сутки в регионе, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, было зарегистрировано три новых лесных пожара, ликвидировано два площадью 20 гектаров.

По информации сервиса «Карта пожаров», термоточки зафиксированы в Вагайском, Ярковском, Нижнетавдинском, Уватском, Тюменском районах, Тюменском городском округе.

С 24 по 26 мая на все территории Тюменской области, в Уватской, Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах, установлен максимальный класс пожарной опасности по шкале Нестерова.

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе до конца недели сохранится жаркая погода. Сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, днем местами небольшой дождь, возможна гроза, ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе до 14 м/с, температура +23…+28.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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