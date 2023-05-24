Максимальный класс пожарной опасности объявлен на всей территории Тюменской области

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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За последние сутки в регионе, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, было зарегистрировано три новых лесных пожара, ликвидировано два площадью 20 гектаров.
По информации сервиса «Карта пожаров», термоточки зафиксированы в Вагайском, Ярковском, Нижнетавдинском, Уватском, Тюменском районах, Тюменском городском округе.
С 24 по 26 мая на все территории Тюменской области, в Уватской, Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах, установлен максимальный класс пожарной опасности по шкале Нестерова.
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе до конца недели сохранится жаркая погода. Сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, днем местами небольшой дождь, возможна гроза, ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе до 14 м/с, температура +23…+28.