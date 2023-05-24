Ландшафтный пожар подбирается к селу в Нижнетавдинском районе

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Также спасателям помогают лесники, сообщили в Противопожарной службе Тюменской области.
В настоящее время на территории Тюменской области термоточки зарегистрированы в Вагайском, Абатском, Ярковском, Викуловском, Уватском, Тюменском районах, в Тюменском городском округе.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона с 24 по 26 мая установлен пятый класс пожарной опасности. Действует режим ЧС, запрещено посещение лесов, разведение открытого огня, посещение природных водоемов в вечернее время, после 20:00.