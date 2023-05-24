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Ландшафтный пожар подбирается к селу в Нижнетавдинском районе

24 мая 2023, 13:48
Фото: МЧС

Ландшафтный пожар подбирается к тюменскому селу

Ландшафтный пожар площадью 100 гектаров в Нижнетавдинском районе подбирается к поселку Кучур. Наряду с пожарными борьбу с огнем ведут местные жители.
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Тюмень

Также спасателям помогают лесники, сообщили в Противопожарной службе Тюменской области.

В настоящее время на территории Тюменской области термоточки зарегистрированы в Вагайском, Абатском, Ярковском, Викуловском, Уватском, Тюменском районах, в Тюменском городском округе.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории региона с 24 по 26 мая установлен пятый класс пожарной опасности. Действует режим ЧС, запрещено посещение лесов, разведение открытого огня, посещение природных водоемов в вечернее время, после 20:00.

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