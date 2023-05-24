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КЭДО: основные положения и рекомендации

24 мая 2023, 08:45
Фото: piqsels.com
КЭДО — это современная система, которая обеспечивает эффективную работу с кадровыми документами в электронном формате. С 2022 года кадровый документооборот регулируется новыми нормами, установленными Федеральным законом № 377-ФЗ от 22.11.2021.

Плюсы и минусы КЭДО

Кадровый электронный документооборот имеет ряд преимуществ перед бумажным документооборотом:

  • экономия времени и ресурсов на печать, доставку, хранение и уничтожение документов;
  • удобство и оперативность обмена документами, особенно при удаленной или смешанной форме работы;
  • повышение безопасности и конфиденциальности документов за счет шифрования, аутентификации и контроля доступа;
  • упрощение взаимодействия с государственными органами по вопросам трудовых отношений.

Но есть и недостатки:

  • необходимость обеспечить техническую и правовую инфраструктуру для КЭДО, включая наличие электронных подписей, системы КЭДО, интернет-соединения и т. д.;
  • риск потери или повреждения электронных документов при сбоях оборудования или ПО, а также при кибератаках;
  • возможность возникновения споров по поводу подлинности или юридической силы электронных документов;
  • необходимость соблюдать требования законодательства по защите персональных данных и других нормативных актов.

Как организовать переход

КЭДО — это современный способ ведения кадрового учета в электронном формате. Вы можете легко перейти на эту систему и получить ряд преимуществ. Для этого вам достаточно сделать несколько простых действий:

  1. Выбрать платформу. Это может быть бесплатная «Работа в России» или платная частная, которую вы можете заказать у разработчика или купить на рынке.
  1. Подготовить электронные подписи для работы. Выбор зависит от того, какие документы вы подписываете. Если документ требует высокого уровня защиты, то обе стороны должны иметь усиленную подпись.
  1. За месяц до запуска КЭДО подготовьте и разошлите сотрудникам информационное письмо. В нем расскажите, какую платформу вы выбрали для работы, как ее настроить и использовать.
  1. Получить согласие работников. Оно может быть дано в письменной или электронной форме. Если работник не хочет работать с КЭДО, то с ним продолжается бумажный документооборот.
  1. Организовать все в соответствии с правилами платформы и законодательством. Работодатель должен обеспечить доступ работника к его личному кабинету, а также сохранность и защиту электронных документов.

Заключение

КЭДО — это инновационный и простой способ вести кадровый учет онлайн. Он позволяет сократить время и затраты, обеспечить скорость и надежность обмена документами между работодателем и работником. Но для перехода на КЭДО нужно учитывать ряд технических, правовых и организационных аспектов.

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