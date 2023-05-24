КЭДО: основные положения и рекомендации

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Плюсы и минусы КЭДО
Кадровый электронный документооборот имеет ряд преимуществ перед бумажным документооборотом:
Но есть и недостатки:
Как организовать переход
КЭДО — это современный способ ведения кадрового учета в электронном формате. Вы можете легко перейти на эту систему и получить ряд преимуществ. Для этого вам достаточно сделать несколько простых действий:
Заключение
КЭДО — это инновационный и простой способ вести кадровый учет онлайн. Он позволяет сократить время и затраты, обеспечить скорость и надежность обмена документами между работодателем и работником. Но для перехода на КЭДО нужно учитывать ряд технических, правовых и организационных аспектов.
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