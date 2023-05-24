КЭДО: основные положения и рекомендации

КЭДО — это инновационный и простой способ вести кадровый учет онлайн. Он позволяет сократить время и затраты, обеспечить скорость и надежность обмена документами между работодателем и работником. Но для перехода на КЭДО нужно учитывать ряд технических, правовых и организационных аспектов.