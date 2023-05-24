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Из-за жары и усиления ветра в Тюменской области ухудшится пожароопасная обстановка

24 мая 2023, 10:15
Фото: 1MI

Высокая вероятность пожаров с 28 по 30 мая из-за жары и усиления ветра

С 28 по 30 мая в Тюменской области прогнозируется высокая пожароопасная обстановка. По данным Гисметео, порывы ветра в Тюмени составят 9-14 метров в секунду.

К концу месяца синоптики прогнозируют до + 31 градуса и отсутствие осадков. Более того ветер станет южным и ускорится до 9 м/с. 30 мая возможны порывы до 14м/с, это может привести к росту лесных пожаров по всей области.

В начале месяца в регионе установились неблагоприятные метеоусловия. Сильный ветер привёл к быстрому распространению пожаров, сгорели более 100 строений.

Ранее «Наш город» сообщал, что до конца месяца осадков в Тюменской области пока не ожидается.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени
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