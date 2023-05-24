Из-за жары и усиления ветра в Тюменской области ухудшится пожароопасная обстановка

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
К концу месяца синоптики прогнозируют до + 31 градуса и отсутствие осадков. Более того ветер станет южным и ускорится до 9 м/с. 30 мая возможны порывы до 14м/с, это может привести к росту лесных пожаров по всей области.
В начале месяца в регионе установились неблагоприятные метеоусловия. Сильный ветер привёл к быстрому распространению пожаров, сгорели более 100 строений.
Ранее «Наш город» сообщал, что до конца месяца осадков в Тюменской области пока не ожидается.