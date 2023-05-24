Из-за ремонта тепломагистрали в Тюмени перекроют улицы в центре города

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В связи с производством работ движение транспортных средств будет прекращено в несколько этапов на следующих участках автомобильных дорог:
УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и заблаговременно выбирает возможные маршруты объезда, которые можно уточнить на официальном сайте администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.
Напомним, что летом 2023 года, в рамках ремонтной кампании, за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, будут капитально отремонтированы 12 линейных объектов. В общей сложности на 12 участках будет заменено 4,77 км тепловых сетей и 316 м сетей горячего водоснабжения. Самым протяженным ремонтируемым участком станет участок по улице Ершова, там обновят 768 м сети.