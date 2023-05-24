nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Изображение материала

Из-за ремонта тепломагистрали в Тюмени перекроют улицы в центре города

24 мая 2023, 04:28
Фото: УСТЭК

Из-за ремонта тепломагистрали в Тюмени перекроют улицы в центре города

Подрядная организация УСТЭК приступила к проведению работ по капитальному ремонту участка тепломагистрали по улице Максима Горького протяженностью 468 м.
Сюжет
Тюмень
Фото: УСТЭК

В связи с производством работ движение транспортных средств будет прекращено в несколько этапов на следующих участках автомобильных дорог:

  • в период с 22.05.2023 по 27.05.2023 по ул. Серова в районе пересечения с ул. Максима Горького (1 этап)
  • в период с 01.06.2023 по 05.06.2023 по ул. Коммунаров в районе пересечения с ул. Максима Горького (2 этап)
  • в период с 16.06.2023 по 18.06.2023 по ул. Максима Горького в районе пересечения с ул. 50 лет Октября (3 этап)
  • в период с 23.06.2023 по 25.06.2023 по ул. 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Максима Горького (4 этап)
  • в период с 30 июня 2023 по 02 июля 2023 по улице 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Максима Горького (5 этап)

УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и заблаговременно выбирает возможные маршруты объезда, которые можно уточнить на официальном сайте администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.

Напомним, что летом 2023 года, в рамках ремонтной кампании, за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, будут капитально отремонтированы 12 линейных объектов. В общей сложности на 12 участках будет заменено 4,77 км тепловых сетей и 316 м сетей горячего водоснабжения. Самым протяженным ремонтируемым участком станет участок по улице Ершова, там обновят 768 м сети.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#УСТЭК#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Максимальный класс пожарной опасности объявлен на всей территории Тюменской области
Сегодня, 03:20
Жаркая погода в Тюмени продержится до конца недели
Сегодня, 05:20
На тюменское село обрушилось «торнадо». Видео
Сегодня, 05:50
«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды
Вчера, 10:25
Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»
Вчера, 06:25
«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев
Вчера, 09:13