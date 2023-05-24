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Хозяева спали, когда начался пожар: в Тюмени горит частный дом на Рабочей

24 мая 2023, 04:48
Фото: МЧС

В Тюмени горит частный дом на улице Рабочей

В Тюмени горит частный деревянный дом на улице Рабочей, 26. В настоящее время на месте ЧП работают 8 единиц техники и 29 сотрудников пожарный подразделений города.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 9:05. В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, хозяева дома спали, когда начался пожар в доме. Их разбудили соседи — только благодаря им происшествие обошлось без жертв.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. В регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавлено в 10:27: в настоящее время открытое горение ликвидировано на общей площади около 250 квадратных метров. На месте продолжаются работы по разборке и проливке конструкций. В тушении пожара задействовано 13 единиц основной и специальной техники, 43 сотрудника пожарно-спасательных подразделений.

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