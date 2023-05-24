Хозяева спали, когда начался пожар: в Тюмени горит частный дом на Рабочей

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 9:05. В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.
По словам очевидцев, хозяева дома спали, когда начался пожар в доме. Их разбудили соседи — только благодаря им происшествие обошлось без жертв.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. В регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Добавлено в 10:27: в настоящее время открытое горение ликвидировано на общей площади около 250 квадратных метров. На месте продолжаются работы по разборке и проливке конструкций. В тушении пожара задействовано 13 единиц основной и специальной техники, 43 сотрудника пожарно-спасательных подразделений.