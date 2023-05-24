Губернатор Тюменской области рассказал председателю Совфеда о развитии региона

Posted 24 мая 12:52
Published 24 мая 12:52
Modified Сегодня, 02:10
Updated Сегодня, 02:10
Также Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку «Тюменская область — земля больших людей», которая открылась в Совете Федерации.
Александр Моор проинформировал спикера Совета Федерации о работе по восстановлению памятников культурного наследия в Тобольске, а также о развитии туристического сектора региональной экономики. За пять лет Тюменскую область посетило 14,3 миллиона гостей, отметил губернатор.
В 2022 году Тюменская область заняла третье место в рейтинге качества жизни и пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата.
Выставочная экспозиция, подготовленная с использованием нейросетевых технологий, вызвала большой интерес у членов Совета Федерации, представляющих многие российские регионы.