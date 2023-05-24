Губернатор Тюменской области рассказал председателю Совфеда о развитии региона

Александр Моор проинформировал спикера Совета Федерации о работе по восстановлению памятников культурного наследия в Тобольске, а также о развитии туристического сектора региональной экономики. За пять лет Тюменскую область посетило 14,3 миллиона гостей, отметил губернатор.