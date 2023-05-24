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Posted 24 мая 12:52

Published 24 мая 12:52

Modified Сегодня, 02:10

Updated Сегодня, 02:10

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Губернатор Тюменской области рассказал председателю Совфеда о развитии региона

24 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI
Результаты и перспективы социально-экономического развития Тюменской области обсудили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава региона Александр Моор. Рабочая встреча состоялась в рамках Дней Тюменской области в верхней палате парламента РФ, сообщает пресс-служба губернатора.

Также Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку «Тюменская область — земля больших людей», которая открылась в Совете Федерации.

Александр Моор проинформировал спикера Совета Федерации о работе по восстановлению памятников культурного наследия в Тобольске, а также о развитии туристического сектора региональной экономики. За пять лет Тюменскую область посетило 14,3 миллиона гостей, отметил губернатор.

В 2022 году Тюменская область заняла третье место в рейтинге качества жизни и пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Выставочная экспозиция, подготовленная с использованием нейросетевых технологий, вызвала большой интерес у членов Совета Федерации, представляющих многие российские регионы.

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