Эксперты дали прогнозы о возможном росте или падении цен на квартиры

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявления представителей «ИНКОМ-Недвижимости», средняя цена «квадрата» в старой Москве месяц назад составляла 346,6 тысячи рублей, а в мае данный показатель стал выше на 1,1%. В Новой Москве стоимость «квадрата» незначительно опустилась: на 2% за месяц (до 228,1 тысячи рублей в апреле). В Московской области средняя цена за квадратный метр упала только на 0,3% за месяц (до 172,2 тысячи рублей). Такую статистику NEWS.ru привели представители компании.
Становится ясно, что застройщики, несмотря на свои заманчивые обещания, не намерены снижать цены. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что с начала года первичное жилье в столице подорожало на 3,7% по сравнению с концом прошлого года.
В общем по стране в период с апреля по май средняя стоимость «квадрата» в новостройках подорожала только на 0,25%, до 119 тысяч рублей. При этом за год цена квадратного метра первичного жилья увеличилась на 2,4%. Такие сведения NEWS.ru предоставили в риелторской компании «Этажи».
Рекордсменами по подорожанию жилья среди крупных городов стали Краснодар (+3,1%), Волгоград (+2,7%), Красноярск и Пермь (+2,3%).