Эксперты дали прогнозы о возможном росте или падении цен на квартиры

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявления представителей «ИНКОМ-Недвижимости», средняя цена «квадрата» в старой Москве месяц назад составляла 346,6 тысячи рублей, а в мае данный показатель стал выше на 1,1%. В Новой Москве стоимость «квадрата» незначительно опустилась: на 2% за месяц (до 228,1 тысячи рублей в апреле). В Московской области средняя цена за квадратный метр упала только на 0,3% за месяц (до 172,2 тысячи рублей). Такую статистику NEWS.ru привели представители компании.