Дефицит кадров ощущается в строительной отрасли Тюмени. Нужны более 260 человек

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В данный момент большой спрос на монтажников (нужны 89 человек), сварщиков (58), электромонтажников (44), инженеров (28), прорабов (25), начальников участка (18).
Стоит отметить, что монтажники могут рассчитывать на зарплату 50 – 60 тысяч рублей. Мастера участка до 80 тысяч. В Тюмени сварщикам готовы платить 90 тысяч в месяц, на вахте в северных регионах РФ уже до 140 000.
Сегодня «Наш город» сообщал, что аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей.