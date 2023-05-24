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Дефицит кадров ощущается в строительной отрасли Тюмени. Нужны более 260 человек

24 мая 2023, 14:35
Фото: 1MI

В строительной отрасли Тюмени нужны сотни рабочих

В областной столице отмечается высокий спрос на строителей. По данным сайта Зарплата.ру, в настоящий момент имеются 260 вакансий.

В данный момент большой спрос на монтажников (нужны 89 человек), сварщиков (58), электромонтажников (44), инженеров (28), прорабов (25), начальников участка (18).

Стоит отметить, что монтажники могут рассчитывать на зарплату 50 – 60 тысяч рублей. Мастера участка до 80 тысяч. В Тюмени сварщикам готовы платить 90 тысяч в месяц, на вахте в северных регионах РФ уже до 140 000.

Сегодня «Наш город» сообщал, что аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Александр Мязин
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