Дефицит кадров ощущается в строительной отрасли Тюмени. Нужны более 260 человек

Стоит отметить, что монтажники могут рассчитывать на зарплату 50 – 60 тысяч рублей. Мастера участка до 80 тысяч. В Тюмени сварщикам готовы платить 90 тысяч в месяц, на вахте в северных регионах РФ уже до 140 000.