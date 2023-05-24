Чиновники Тюмени скрыли свои доходы из-за указа президента Путина

Тюменские чиновники скрыли свои зарплаты из-за указа Путина

Чиновники тюменской администрации в этом году скрыли сведения о своих доходах. В разделе «Информация о доходах» на сайте ведомства указано, что декларации госслужащих не будут опубликованы в соответствии с указом президента России.

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