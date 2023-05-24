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Чиновники Тюмени скрыли свои доходы из-за указа президента Путина

24 мая 2023, 07:38
Фото: 1MI

Тюменские чиновники скрыли свои зарплаты из-за указа Путина

Чиновники тюменской администрации в этом году скрыли сведения о своих доходах. В разделе «Информация о доходах» на сайте ведомства указано, что декларации госслужащих не будут опубликованы в соответствии с указом президента России.
«В соответствии с указом президента РФ „Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции“ в период проведения СВО размещение информации о доходах, расходах, об имуществе на официальных сайтах органов публичной власти и организаций публиковаться не будет», — указано на сайте администрации Тюмени.

Вновь декларации чиновники начнут выкладывать в открытом доступе только после издания соответствующего нормативно-правового акта.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году из бюджета Тюменской области на нужны губернатора Моора потратили 20,3 миллиона рублей. Деньги пошли страховые взносы, выплату денежного содержания главе региона и перечисление суточных при нахождении губернатора в служебных командировках.

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#Валентина Бурнашева#Владимир Путин#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Доходы#Декларация о доходах#Администрация Тюмени#Тюменская область
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