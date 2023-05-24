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Четыре школы введут в этом году в Тюмени и Тюменском районе

24 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI

Девять школ построят в этом году для тюменцев. Из них 4 в районе Тюмени

В этом году в Тюменской области построят 9 школ. По данным информцентра правительства региона, деньги на это выделяет и федеральный бюджет.

Четыре учебных заведения введут только в Тюмени и Тюменском районе. Почти треть расходуемых средств идёт по программе софинансирования.

«24 школы введены в эксплуатацию в регионе за последние пять лет. В 2023 году будут введены еще 9 школ. Тюменской области необходима поддержка федерального центра, чтобы быстрее возводить образовательные объекты», - отмечает информцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что тараканы завелись прямо возле 12-й школы в Тобольске. Горожане полагают, что их могли принести дезинфекторы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы#Школьники
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