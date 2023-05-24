Четыре школы введут в этом году в Тюмени и Тюменском районе

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Четыре учебных заведения введут только в Тюмени и Тюменском районе. Почти треть расходуемых средств идёт по программе софинансирования.
«24 школы введены в эксплуатацию в регионе за последние пять лет. В 2023 году будут введены еще 9 школ. Тюменской области необходима поддержка федерального центра, чтобы быстрее возводить образовательные объекты», - отмечает информцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что тараканы завелись прямо возле 12-й школы в Тобольске. Горожане полагают, что их могли принести дезинфекторы.