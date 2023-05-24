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Бренд инструментов Denzel занял второе место в рейтинге вовлеченности страницы ВК

24 мая 2023, 14:12
Фото: 1MI
После ухода ряда западных интернет-площадок социальная сеть “ВКонтакте” стала одной из самых популярных и универсальных для отечественного бизнеса.

На платформе появилось множество новых проектов: раздел “VK Клипы”, истории, расширились возможности таргетированной рекламы. Это привело к росту средней месячной аудитории на 6,9%. В итоге количество уникальных пользователей соцсети выросло до рекордных 76,9 млн. При этом на 28% увеличилось число созданных сообществ в России. В сентябре 2022 года охват социальной сети составил 85% российской интернет-аудитории. Об этом пишет transsibinfo.com.

Маркетологи крупных компаний, наращивая присутствие в VК, активно взаимодействуют с аудиторией, мониторят реакцию пользователей, отвечают на их вопросы, а также решают возникающие проблемы. В конечном итоге бизнес получает больше возможностей для увеличения продаж.

По мнению экспертов, такая стратегия позволяет повысить уровень лояльности клиентов. Telegram-канал о маркетинге New Media составил новый рейтинг вовлеченности подписчиков, который был составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. Лидирует в топ-20 сообщество сети кофеен One Price Coffee. Показатель вовлеченности в их группе более 50% при 11,5 тысячи подписчиков. На втором месте –  бренд инструмента и силового оборудования Denzel. Компания имеет более 70 тысяч подписчиков, при этом показатель их вовлеченности превысил 12%.

Комментируя успех, глава департамента интернет-маркетинга компании “Мир инструмента” Артем Козлов заявил: “Мы из месяца в месяц увеличиваем аудиторию сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других социальных сетях. VК – основная площадка, где на нас подписано больше всего пользователей, и к ней у нас особое внимание”.

По его словам, залогом успеха является разноплановый контент. Это и экспертные материалы, и обзоры инструментов и оборудования, и короткие ролики с DIY-лайфхаками.

“Кроме того, мы активно общаемся с аудиторией в комментариях и сообщениях. Люди задают вопросы и знают, что точно получат ответ. Это, конечно же, влияет на рост вовлеченности”, – добавил Козлов.

В топ-5 вовлеченности также попали продуктовые сети “Вкусвилл” (7,09%) и “Дикси” (6,22%).

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