Бренд инструментов Denzel занял второе место в рейтинге вовлеченности страницы ВК

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
На платформе появилось множество новых проектов: раздел “VK Клипы”, истории, расширились возможности таргетированной рекламы. Это привело к росту средней месячной аудитории на 6,9%. В итоге количество уникальных пользователей соцсети выросло до рекордных 76,9 млн. При этом на 28% увеличилось число созданных сообществ в России. В сентябре 2022 года охват социальной сети составил 85% российской интернет-аудитории. Об этом пишет transsibinfo.com.
Маркетологи крупных компаний, наращивая присутствие в VК, активно взаимодействуют с аудиторией, мониторят реакцию пользователей, отвечают на их вопросы, а также решают возникающие проблемы. В конечном итоге бизнес получает больше возможностей для увеличения продаж.
По мнению экспертов, такая стратегия позволяет повысить уровень лояльности клиентов. Telegram-канал о маркетинге New Media составил новый рейтинг вовлеченности подписчиков, который был составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. Лидирует в топ-20 сообщество сети кофеен One Price Coffee. Показатель вовлеченности в их группе более 50% при 11,5 тысячи подписчиков. На втором месте – бренд инструмента и силового оборудования Denzel. Компания имеет более 70 тысяч подписчиков, при этом показатель их вовлеченности превысил 12%.
Комментируя успех, глава департамента интернет-маркетинга компании “Мир инструмента” Артем Козлов заявил: “Мы из месяца в месяц увеличиваем аудиторию сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других социальных сетях. VК – основная площадка, где на нас подписано больше всего пользователей, и к ней у нас особое внимание”.
По его словам, залогом успеха является разноплановый контент. Это и экспертные материалы, и обзоры инструментов и оборудования, и короткие ролики с DIY-лайфхаками.
“Кроме того, мы активно общаемся с аудиторией в комментариях и сообщениях. Люди задают вопросы и знают, что точно получат ответ. Это, конечно же, влияет на рост вовлеченности”, – добавил Козлов.
В топ-5 вовлеченности также попали продуктовые сети “Вкусвилл” (7,09%) и “Дикси” (6,22%).