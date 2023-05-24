Бренд инструментов Denzel занял второе место в рейтинге вовлеченности страницы ВК

По мнению экспертов, такая стратегия позволяет повысить уровень лояльности клиентов. Telegram-канал о маркетинге New Media составил новый рейтинг вовлеченности подписчиков, который был составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. Лидирует в топ-20 сообщество сети кофеен One Price Coffee. Показатель вовлеченности в их группе более 50% при 11,5 тысячи подписчиков. На втором месте – бренд инструмента и силового оборудования Denzel. Компания имеет более 70 тысяч подписчиков, при этом показатель их вовлеченности превысил 12%.