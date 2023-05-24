Более пятисот тюменцев обучаются по федеральной программе «Содействие занятости»

Posted 24 мая 12:46
Published 24 мая 12:46
Modified Сегодня, 01:51
Updated Сегодня, 01:51
Участие в федеральном проекте дает возможность получить новые профессиональные знания и навыки, чтобы в дальнейшем сохранить занятость, найти работу или открыть свое дело.
Направить заявку на участие в проекте могут:
— ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы);
— лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014;
— члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий).
— граждане в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста;
— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
— мамы детей дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях;
— отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно;
— безработные или находящиеся под риском увольнения граждане;
— граждане Украины или лица без гражданства, проживающие на территории Украины, и получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.
Со списком направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале «Работа России». После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в кадровом центре «Работа России».