nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 12:46

Published 24 мая 12:46

Modified Сегодня, 01:51

Updated Сегодня, 01:51

Изображение материала

Более пятисот тюменцев обучаются по федеральной программе «Содействие занятости»

24 мая 2023, 12:46
Фото: 1MI
Жители Тюменской области могут пройти бесплатное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». С начала года такой возможностью воспользовались уже 778 человек, из них 69 уже завершили курс, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

Участие в федеральном проекте дает возможность получить новые профессиональные знания и навыки, чтобы в дальнейшем сохранить занятость, найти работу или открыть свое дело.

Направить заявку на участие в проекте могут:

— ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы);

— лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014;

— члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий).

— граждане в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста;

— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

— мамы детей дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях;

— отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно;

— безработные или находящиеся под риском увольнения граждане;

— граждане Украины или лица без гражданства, проживающие на территории Украины, и получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.

Со списком направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале «Работа России». После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в кадровом центре «Работа России».

Подпишитесь
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
Сегодня, 01:49
Жара в Тюмени пока сохранится, но ветер немного охладит воздух
Сегодня, 01:20
Осторожно! Сегодня в Тюмени погаснут несколько светофоров
Сегодня, 01:00
Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив
3 июня 08:19
В Тюмени местные бизнесмены расчистили пруд и начали брать с горожан деньги за вход
Вчера, 07:53
Трое напали на одного и полили его перцовкой: жители Тюмени сообщили о драке
Вчера, 14:27