Аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В приглашении на работу указано, что у претендента на должность должен быть опыт работы не менее 6 лет, высшее образование по направлениям маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент.
В обязанности руководителя будет входить формирование и реализация стратегии маркетинга и рекламы в разрезе основных показателей, формирование продуктовой линейки и ценообразование, организация взаимодействия со СМИ, профессиональными и общественными организациями, контроль информационных материалов, разработка концепции фирменного стиля компании, его развития, создание бренд-бука, формирование имиджа компании и т. д.
В подчинении у директора по маркетингу термального курорта «ЛетоЛето» будет находиться 13 человек. Размер заработной платы от 200 до 350 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил у «ЛетоЛето» 300 тысяч рублей за перелом пальца левой стопы. Травму он получил во время посещения аквапарка.