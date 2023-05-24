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Аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей

24 мая 2023, 06:13
Фото: Термальный курорт «ЛетоЛето» Тюмень

В Тюмени ищут директора в аквапарк «ЛетоЛето» на зарплату в 350 тысяч рублей

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» объявил о поиске кандидата на должность директора по маркетингу. Соответствующая вакансия опубликована на сайте HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

В приглашении на работу указано, что у претендента на должность должен быть опыт работы не менее 6 лет, высшее образование по направлениям маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент.

В обязанности руководителя будет входить формирование и реализация стратегии маркетинга и рекламы в разрезе основных показателей, формирование продуктовой линейки и ценообразование, организация взаимодействия со СМИ, профессиональными и общественными организациями, контроль информационных материалов, разработка концепции фирменного стиля компании, его развития, создание бренд-бука, формирование имиджа компании и т. д.

В подчинении у директора по маркетингу термального курорта «ЛетоЛето» будет находиться 13 человек. Размер заработной платы от 200 до 350 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил у «ЛетоЛето» 300 тысяч рублей за перелом пальца левой стопы. Травму он получил во время посещения аквапарка.

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