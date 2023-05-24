Аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей

В обязанности руководителя будет входить формирование и реализация стратегии маркетинга и рекламы в разрезе основных показателей, формирование продуктовой линейки и ценообразование, организация взаимодействия со СМИ, профессиональными и общественными организациями, контроль информационных материалов, разработка концепции фирменного стиля компании, его развития, создание бренд-бука, формирование имиджа компании и т. д.