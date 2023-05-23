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Врачи в Тюмени спасли пациентку с редким заболеванием

23 мая 2023, 13:33
Медики в Тюмени успешно спасли жизнь пациентке, которая подхватила редкое заболевание, известное как лихорадка Денге, во время своего отдыха в Таиланде. Женщине была поставлена диагноз при осмотре врачами.

После возвращения домой тюменка почувствовала недомогание и незамедлительно обратилась за помощью к врачам. Заведующая инфекционным отделением областной инфекционной клинической больницы, Ольга Климова, предупредила, что лихорадка Денге может привести к развитию тяжелых форм заболевания с высокой вероятностью летального исхода. Симптомы на ранних стадиях болезни часто путаются с другими вирусными инфекциями, поэтому важно незамедлительно обратиться к врачу.

Благодаря профессиональной помощи медиков, пациентка получила необходимое лечение и была выписана на амбулаторное наблюдение. Врачи уверяют, что в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, пишет «КП»-Тюмень».

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