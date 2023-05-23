Врачи в Тюмени спасли пациентку с редким заболеванием

После возвращения домой тюменка почувствовала недомогание и незамедлительно обратилась за помощью к врачам. Заведующая инфекционным отделением областной инфекционной клинической больницы, Ольга Климова, предупредила, что лихорадка Денге может привести к развитию тяжелых форм заболевания с высокой вероятностью летального исхода. Симптомы на ранних стадиях болезни часто путаются с другими вирусными инфекциями, поэтому важно незамедлительно обратиться к врачу.