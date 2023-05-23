Врачи в Тюмени спасли пациентку с редким заболеванием

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
После возвращения домой тюменка почувствовала недомогание и незамедлительно обратилась за помощью к врачам. Заведующая инфекционным отделением областной инфекционной клинической больницы, Ольга Климова, предупредила, что лихорадка Денге может привести к развитию тяжелых форм заболевания с высокой вероятностью летального исхода. Симптомы на ранних стадиях болезни часто путаются с другими вирусными инфекциями, поэтому важно незамедлительно обратиться к врачу.
Благодаря профессиональной помощи медиков, пациентка получила необходимое лечение и была выписана на амбулаторное наблюдение. Врачи уверяют, что в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, пишет «КП»-Тюмень».