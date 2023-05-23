Власти хотят потратить миллиарды на строительство больницы у ОКБ №2 в Тюмени

В Тюменской области в период эпидемий зимой резко увеличивается количество пациентов. Между тем, тюменцы отмечают недостаток врачей и рабочих помещений в клиниках Тобольска, больнице №5 Тюмени. Планируется построить поликлинику в районе Мыс в Тюмени, она сможет принимать до 500 пациентов в день. В конце 2022 года в Каскаре построили поликлинику площадью свыше 1,3 тыс. кв. метров. Медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Взрослое и детское отделения с отдельными входами будут оснащены самым современным оборудованием и мебелью. В отделениях будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты.