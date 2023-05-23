Власти хотят потратить миллиарды на строительство больницы у ОКБ №2 в Тюмени

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В настоящий момент подана заявка в Минздрав РФ. По словам вице-губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, проводится разработка документации для реализации дорогого проекта. Новый комплекс должен принимать до тысячи пациентов в сутки.
«Мы считаем, что до 2023 — 24 гг. мы эту работу сделаем, но нам необходима помощь федерального бюджета. Предполагаемая стоимость объекта составляет 8 млрд 500 млн рублей. Основную долю софинансирования, 70%, мы берем на себя. Нам нужна помощь хотя бы в объеме 30%», — отметила Ольга Кузнечевских во время выступления в верхней палате парламента РФ.
Заявка Тюменской области сейчас на рассмотрении.
В Тюменской области в период эпидемий зимой резко увеличивается количество пациентов. Между тем, тюменцы отмечают недостаток врачей и рабочих помещений в клиниках Тобольска, больнице №5 Тюмени. Планируется построить поликлинику в районе Мыс в Тюмени, она сможет принимать до 500 пациентов в день. В конце 2022 года в Каскаре построили поликлинику площадью свыше 1,3 тыс. кв. метров. Медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Взрослое и детское отделения с отдельными входами будут оснащены самым современным оборудованием и мебелью. В отделениях будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в январе в поликлиники посёлка Боровский появилось оборудование для УЗИ и маммографии. Здесь проводилась модернизация первичного звена здравоохранения.