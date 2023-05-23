В Тюменской области пропал 43-летний мужчина. Его поиски длятся неделю

Когда его видели в последний раз он был одет кожаную куртку черного цвета, трико темно-синего цвета, синие кроссовки с красно-белыми вставками, кипку серо-синего цвета. С собой была черная спортивная сумка. Рост 1,85 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.