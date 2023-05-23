В Тюменской области пропал 43-летний мужчина. Его поиски длятся неделю

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
В ориентировке, распространенной поисковым отрядом «ЛизаАлерт» указано, что находиться он может в Тюменской или Свердловской области.
Когда его видели в последний раз он был одет кожаную куртку черного цвета, трико темно-синего цвета, синие кроссовки с красно-белыми вставками, кипку серо-синего цвета. С собой была черная спортивная сумка. Рост 1,85 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Гребнева, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени меньше чем за сутки нашли пропавшего в выходные дни 11-летнего подростка.