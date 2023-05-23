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В Тюменской области пропал 43-летний мужчина. Его поиски длятся неделю

23 мая 2023, 04:44
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

В Тюмени уже неделю разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину

В Тюменской области уже неделю ищут пропавшего 43-летнего Дениса Гребнева. Мужчина пропал 16 мая.
Сюжет
Тюмень

В ориентировке, распространенной поисковым отрядом «ЛизаАлерт» указано, что находиться он может в Тюменской или Свердловской области.

Когда его видели в последний раз он был одет кожаную куртку черного цвета, трико темно-синего цвета, синие кроссовки с красно-белыми вставками, кипку серо-синего цвета. С собой была черная спортивная сумка. Рост 1,85 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Гребнева, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени меньше чем за сутки нашли пропавшего в выходные дни 11-летнего подростка.

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