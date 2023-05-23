В Тюмени за 300 млн рублей продают завод с и ж/д веткой и кран-балками. Фото

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В настоящее время его деятельность приостановлена.
«Площадь производственных помещений 4 450 кв.м. Плюс АБК. Земля, здания и ж/д ветка в собственности. Ж/д ветка действующая. Высота производственных помещений 12 и 18 м. Есть кран-балки разной тоннажности. Две подстанции на 10 мегаватт», - сообщает собственник на сайте «Авито».
Ранее «Наш город» сообщал, что в середине мая собственники продают здание «ДомЭкспо» за миллиард рублей. Общая площадь помещения составляет более 12 тысяч квадратных метров.