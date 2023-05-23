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В Тюмени за 300 млн рублей продают завод с и ж/д веткой и кран-балками. Фото

23 мая 2023, 12:51
Фото: Скрин Авито

На улице Чекистов в Тюмени за 300 млн рублей продают недействующий завод

В промзоне областной столицы на улице Чекистов, 41, продаётся завод. По данным сайта «Авито», за него просят 300 млн рублей.

В настоящее время его деятельность приостановлена.

«Площадь производственных помещений 4 450 кв.м. Плюс АБК. Земля, здания и ж/д ветка в собственности. Ж/д ветка действующая. Высота производственных помещений 12 и 18 м. Есть кран-балки разной тоннажности. Две подстанции на 10 мегаватт», - сообщает собственник на сайте «Авито».

Ранее «Наш город» сообщал, что в середине мая собственники продают здание «ДомЭкспо» за миллиард рублей. Общая площадь помещения составляет более 12 тысяч квадратных метров. 

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