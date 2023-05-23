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В Тюмени потратят более 40 миллионов рублей на сирены, оповещающие о ЧС

23 мая 2023, 06:53

Власти Тюмени потратят более 40 млн рублей на обслуживание сирен, оповещающих о ЧС

Тюменские власти потратят более 40 миллионов рублей на услуги по обеспечению сопровождения сирен и каналов связи в Тюмени. Соответствующий лот стоимостью 40,29 миллионов рублей опубликован на портале Госзакупок.
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Тюмень

В документации указано, что подрядной организации предстоит организовать бесперебойную работу почти двух сотен систем оповещения, расположенных по 194 адресам в областной столице.

«Цель оказания услуг — обеспечение бесперебойного функционирования ОСО РАСЦО ТО в городе Тюмени с целью обеспечения возможности своевременной организации оповещения населения об опасных природных явлениях и техногенных процессах, а также для доведения сигналов и экстренной информации РСЧС ТО в автономном или автоматизированном режиме с пунктов управления», — отмечено в документе.

Контракт будет заключен на срок до ноября 2025 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 мая. Подведение итогов запланировано на 30 мая 2023 года.

В 2022 году на оказание услуг по обеспечению сопровождения сирен и каналов связи в Тюмени было потрачено 4,35 миллионов рублей. Тогда на аукцион заявилась только одна компания, которая впоследствии была признана победителем.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Закупки#Аукцион#Тендеры#Тюмень#Тюменская область
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