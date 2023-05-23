В Тюмени потратят более 40 миллионов рублей на сирены, оповещающие о ЧС

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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В документации указано, что подрядной организации предстоит организовать бесперебойную работу почти двух сотен систем оповещения, расположенных по 194 адресам в областной столице.
«Цель оказания услуг — обеспечение бесперебойного функционирования ОСО РАСЦО ТО в городе Тюмени с целью обеспечения возможности своевременной организации оповещения населения об опасных природных явлениях и техногенных процессах, а также для доведения сигналов и экстренной информации РСЧС ТО в автономном или автоматизированном режиме с пунктов управления», — отмечено в документе.
Контракт будет заключен на срок до ноября 2025 года.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 мая. Подведение итогов запланировано на 30 мая 2023 года.
В 2022 году на оказание услуг по обеспечению сопровождения сирен и каналов связи в Тюмени было потрачено 4,35 миллионов рублей. Тогда на аукцион заявилась только одна компания, которая впоследствии была признана победителем.