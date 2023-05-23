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В магазинах ЛНР может появиться тюменская продукция

23 мая 2023, 16:18
Фото: 1MI

Поставки тюменской продукции обсуждаются в ЛНР

Совещание на тему поставок продукции из областной столицы в ЛНР состоялось на днях. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Республики.

В ходе данного мероприятия принимали участие крупные оптовые поставщики ЛНР. Присутвующие имели возможность продегустриовать продукцию Тюмени, среди которой у них могут появиться школоданые конфеты, холодные напитки, тушенка и другие продовольственные товары.

Замдиректора департамента потребительского рынка Алексей Плеханов рассказал, что участники встречи оценили более 20 объектов потребительского рынка, пронализировали ассортимент и цены в Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что крупная тюменская компания займется строительством мостов в ДНР и ЛНР.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Продукты#Товары#Тюменская область#СВО#Луганская народная республика#Украина#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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