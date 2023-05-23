В магазинах ЛНР может появиться тюменская продукция

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В ходе данного мероприятия принимали участие крупные оптовые поставщики ЛНР. Присутвующие имели возможность продегустриовать продукцию Тюмени, среди которой у них могут появиться школоданые конфеты, холодные напитки, тушенка и другие продовольственные товары.
Замдиректора департамента потребительского рынка Алексей Плеханов рассказал, что участники встречи оценили более 20 объектов потребительского рынка, пронализировали ассортимент и цены в Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что крупная тюменская компания займется строительством мостов в ДНР и ЛНР.