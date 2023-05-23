В аэропорту Рощино пьяный вахтовик избил полицейского

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По данным пресс-службы тюменских судов сильно пьяный вахтовик нарушил общественный порядок. Его пригласил в отдел младший инспектор ППС для составления административного протокола, но пассажир стал буянить и нецензурно выражаться. Полиция применила в отношении жителя Ставропольского края наручники.
Уже в дежурной части дебошир дважды ударил полицейского в грудь и по голени. На суде он полностью признал вину, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный водитель вылетел в кювет на улице легендарного руководителя аэропорта Рощино 22 мая.