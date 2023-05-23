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В аэропорту Рощино пьяный вахтовик избил полицейского

23 мая 2023, 12:26
Фото: 1MI

В Тюмени осудили вахтовика. Он был пьян и избил полицейского в аэропорту Рощино

Пьяный вахтовик избил сотрудника полиции, у него травма головы. Всё произошло в аэропорту Рощино ещё 18 января, 46-летнего Владислав И. решил поспать на полу.

По данным пресс-службы тюменских судов сильно пьяный вахтовик нарушил общественный порядок. Его пригласил в отдел младший инспектор ППС для составления административного протокола, но пассажир стал буянить и нецензурно выражаться. Полиция применила в отношении жителя Ставропольского края наручники.

Уже в дежурной части дебошир дважды ударил полицейского в грудь и по голени. На суде он полностью признал вину, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный водитель вылетел в кювет на улице легендарного руководителя аэропорта Рощино 22 мая.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дела судебные#Административные дела
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