В 20 км от Тюмени обнаружили древний курган, которому около 2 000 лет. Фото

Здесь должны были появиться частные дома, но теперь владельцам выдадут новый участок. Между тем жители деревни полагают, что рядом расположено другое древнее захоронение, но оно моложе на 500 лет. Речь идёт о старом мусульманском кладбище, по одной из легенд тут лежат миссионеры.