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В 20 км от Тюмени обнаружили древний курган, которому около 2 000 лет. Фото

23 мая 2023, 14:41
Фото: Скрин видеосюжета "Тюменское время"

Около Тюмени нашли тысячелетние древние курганы. Фото

В 20 километрах от областной столицы археологи обнаружили необычные холмы. По данным телеканала «Тюменское время», это древние курганы, которым около 2000 лет.

Они расположены в деревне Большие Акияры.

«Историки обнаружили несколько фактов, оказывается, курган был разграблен пару сотен лет назад. Правители разрывали могилы и забирали ценные вещи. Остались наконечники стрел, кости, горшки», - сообщает телеканал «Тюменское время».

Здесь должны были появиться частные дома, но теперь владельцам выдадут новый участок. Между тем жители деревни полагают, что рядом расположено другое древнее захоронение, но оно моложе на 500 лет. Речь идёт о старом мусульманском кладбище, по одной из легенд тут лежат миссионеры.

В 2021 году «Наш город» сообщал, что неизвестные раскопали могильник «Красногорский-1» в Исетском районе Тюменской области.

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#Общество#Тюменцы#Археология#Наука#Наука и образование#Дороги#Александр Мязин
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