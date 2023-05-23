В 20 км от Тюмени обнаружили древний курган, которому около 2 000 лет. Фото

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Они расположены в деревне Большие Акияры.
«Историки обнаружили несколько фактов, оказывается, курган был разграблен пару сотен лет назад. Правители разрывали могилы и забирали ценные вещи. Остались наконечники стрел, кости, горшки», - сообщает телеканал «Тюменское время».
Здесь должны были появиться частные дома, но теперь владельцам выдадут новый участок. Между тем жители деревни полагают, что рядом расположено другое древнее захоронение, но оно моложе на 500 лет. Речь идёт о старом мусульманском кладбище, по одной из легенд тут лежат миссионеры.
В 2021 году «Наш город» сообщал, что неизвестные раскопали могильник «Красногорский-1» в Исетском районе Тюменской области.