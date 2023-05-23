Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»

Сам Эрдогон и его соратники уверены в победе президента во втором этапе. Турецкий лидер намерен не прерывать хороших отношений с Россией. О чем свидетельствует продление зерновой сделки. К тому же ранее в интервью телеканалу CNN Реджеп сообщил, что «Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях».