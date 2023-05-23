Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Уже в это воскресенье Турцию ждет второй тур выборов президента. В первом туре оппозиция и действующий лидер набрали практически равные голоса. Уход президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана повлияет не только на экономическую и политическую ситуацию внутри страны, но и за ее пределами.
Сам Эрдогон и его соратники уверены в победе президента во втором этапе. Турецкий лидер намерен не прерывать хороших отношений с Россией. О чем свидетельствует продление зерновой сделки. К тому же ранее в интервью телеканалу CNN Реджеп сообщил, что «Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях».
Напомним, что второй этап выборов пройдет 28 мая. Его исход определит главу государства. И в случае победы оппозиции дружба между Россией и Турцией может быть прекращена.
Безусловно, эта ситуация затронет не только нашу столицу, но и регионы. Поэтому в преддверии лета мы узнали, как политическая ситуация в мире сказалась на отдыхе тюменцев.
Туроператоры уверяют, что путевки в Турцию у тюменцев по-прежнему популярны. Представители агентства «Флай-Тур», рассказали, что Турция, как и прежде остается любимым направлением у наших земляков.
«Цены варьируются по цене курса. Выборы никак не повлияли на тюменцев», — добавили в турагентстве.
А вот директор «Travelata.ru» сообщил, что среди их клиентов все же встречались те, кто с опаской отнесся к путевке в Турцию.
«Но хотим сказать, что в целом ситуация в курортных регионах спокойная. В первую очередь, при принятии решения необходимо вспомнить, что турки зарабатывают только на российских туристах порядка 3% ВВП в год. Ни одному правительству не будет выгодно лишаться таких денег. Что касается цен на путевки, по сравнению с прошлым годом они выросли в целом. Бывает, что путевки „все включено“ в ОАЭ дешевле путевок в Турцию», — рассказали «Нашему городу» в турагентстве.
Руководитель «Мастерской путешествий Зефир» Земфира Садыкова уверяет, что путевки в Турцию очень популярны. А вот возможный спрос на путевки после результатов выборов может повлечь за собой повышение цены.
«У нас были ситуации, когда туристы, уже подобрав тур, сообщали, что хотят повременить и дождаться окончания выборов. Нас всегда поражает этот факт: туристы сами себе делают хуже. У президента Турции нет первоочередной задачи закрыть границу для российских туристов. Плюс вероятность того, что будет новый президент, а не Эрдоган, мала. И даже, если будет избран новый президент, нужно будет время для его инаугурации, для решения других актуальных вопросов в стране».
Садыкова добавила, что если туристы не смогут полететь в Турцию, они все равно смогут в дальнейшем воспользоваться своей путевкой — сейчас путешествовать можно более чем по 30 странам, с прямым авиасообщением.
«Тюменцы всегда смогут поменять вектор своего отдыха и использовать деньги от путевки. К тому же, нужно понимать, что существует живой спрос. Если горожане не поедут в Турцию сейчас, а будут ждать окончания выборов, то вероятность повышения цены существует. Если по итогам выборов туристы поймут, что в Турцию лететь безопасно, вырастет ажиотаж вокруг путевок. Цена вырастет тоже. Если сейчас тур на июль стоит 150 тысяч рублей, то после выборов он может стоить уже 250 тысяч рублей».
В нынешнем году Турция занимает лидирующие позицие среди стран для путешествий, которые выбирают тюменцы. В эту страну продано более 30% путевок.