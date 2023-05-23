Спартак обыграл ЦСКА и вернулся в гонку за серебро

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Однако, несмотря на успех команды, после матча в центре внимания оказалось не только победа красно-белых в дерби, но и глупое удаление Александра Соболева, которое может привести к длительному отсутствию форварда сборной России, пишут Известия.
В то же время, "Ростов" после очередного поражения от "Краснодара" выбывает из борьбы за медали. Теперь команда Валерия Карпина может быть обойдена "Тереком", который набрал ход и продемонстрировал стабильность в своих выступлениях.