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Спартак обыграл ЦСКА и вернулся в гонку за серебро

23 мая 2023, 12:50
В центральном матче 28-го тура российской футбольной премьер-лиги "Спартак" одержал победу над "ЦСКА" со счетом 2:1, возвращаясь в борьбу за серебряные медали.

Однако, несмотря на успех команды, после матча в центре внимания оказалось не только победа красно-белых в дерби, но и глупое удаление Александра Соболева, которое может привести к длительному отсутствию форварда сборной России, пишут Известия.

В то же время, "Ростов" после очередного поражения от "Краснодара" выбывает из борьбы за медали. Теперь команда Валерия Карпина может быть обойдена "Тереком", который набрал ход и продемонстрировал стабильность в своих выступлениях.

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