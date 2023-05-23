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Социальные расходы тюменцев в 2023 году превысят 180 млрд рублей

23 мая 2023, 15:45
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Социальные расходы превысят 184 млрд рублей в Тюменской области

Объем социальных расходов вырос в областном бюджете с 95,4 млрд рублей до 184,5 млрд в текущем году, в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Директор регионального департамента финансов Михаил Тарасов предоставил доклад, рассмотрением которого занимались представители комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Председатель совета в ходе встречи с нашим губернатором отметил, что такие регионы, как наш, необходимо поощрять, поскольку по большей части Тюменская область решает проблемы самостоятельно.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти выделят из областного бюджета сотрудникам, работающим в сфере туризма, средства на путешествия в Крым.

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#Елена Чебоксарова#Расходы#Социальные расходы#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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