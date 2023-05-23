Социальные расходы тюменцев в 2023 году превысят 180 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 16:02
Директор регионального департамента финансов Михаил Тарасов предоставил доклад, рассмотрением которого занимались представители комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Председатель совета в ходе встречи с нашим губернатором отметил, что такие регионы, как наш, необходимо поощрять, поскольку по большей части Тюменская область решает проблемы самостоятельно.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти выделят из областного бюджета сотрудникам, работающим в сфере туризма, средства на путешествия в Крым.