Социальные расходы тюменцев в 2023 году превысят 180 млрд рублей

Социальные расходы превысят 184 млрд рублей в Тюменской области

Объем социальных расходов вырос в областном бюджете с 95,4 млрд рублей до 184,5 млрд в текущем году, в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.