nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Изображение материала

Снос рынка «На Минской», самые богатые врачи Тюмени, Тура мелеет на глазах

23 мая 2023, 18:32
Фото: 1MI

Самые богатые врачи Тюмени, Тура мелеет на глазах, снос рынка «На Минской»

В областной столице начались работы по сносу ранка «На Минской». Данный участок был выкуплен в марте этого года.

В Тюмени сносят торговые павильоны рынка «На Минской».

В участках улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная идет демонтаж торговых павильонов. Территорию освободят к августу.

Здесь должны появиться среднеэтажные жилые дома, объекты социальной, коммерческой, досуговой, образовательной инфраструктуры.

Власти Тюменской области опубликовали список врачей с самыми большими зарплатами.

Стали известны зарплаты руководителей медучреждений в 2022 году, их заместителей, главных бухгалтеров медицинских учреждений юга региона.

Согласно размещенной информации в топ-5 медиков, зарабатывающих в месяц более 250 тысяч рублей, вошли руководитель Перинатального центра, главврач МКМЦ «Медицинский город», замглавного врача ОКБ №1, главврач Инфекционной больницы.

Ирина Кукарская заработала 311 тысяч рублей. На втором месте главврач МКМЦ «Медицинский город» Расим Тамразов — 271,8 тысяч рублей. Елена Лагутова из ОКБ №1 — 255,9 тысяч рублей. Марат Баширов получает 252 тысячи рублей.

Тура иссыхает на глазах у тюменцев.

Общее состояние реки постепенно ухудшается, на 23 мая  уровень воды составляет 73 сантиметра над уровнем поста. По данным гидропоста, максимальный уровень воды в Туре был зафиксирован в 2016 году, тогда он составил 868 сантиметра. Минимальный уровень был зафиксирован в сентябре прошлого года и составил -79 сантиметров.

Средний показатель воды на этот период составляет 582 сантиметра. Обмеление никак не компенсируется.

Савченко отмечал, что уровень воды в значительной степени зависит от дождей. А с начала жаркого сезона в Тюмени не было еще ни одного крупного ливня, к тому же, судя по прогнозу погоды, осадков и в ближайшее время не предвидится.

Сейчас в «Подводречстрое» предполагают, что причина такого обмеления в засушливой погоде. Однако жители региона уже выдвигают свои версии произошедшего. Одно из них - последствия строительства Китаем водозаборного комплекса.

Читайте также:
«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Работа#Деньги#Бизнес#Погода в Тюмени#Водители
Подпишитесь
«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев
Сегодня, 09:13
Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»
Сегодня, 06:25
Купаться нельзя загорать: список обустроенных пляжей в Тюмени
Сегодня, 05:48
«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды
Сегодня, 10:25
«Двое за ходку»: молодая мамочка рассказала, как можно выгодно рожать детей в регионе
Вчера, 06:52
«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области
Вчера, 09:30