Снос рынка «На Минской», самые богатые врачи Тюмени, Тура мелеет на глазах

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
В Тюмени сносят торговые павильоны рынка «На Минской».
В участках улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная идет демонтаж торговых павильонов. Территорию освободят к августу.
Здесь должны появиться среднеэтажные жилые дома, объекты социальной, коммерческой, досуговой, образовательной инфраструктуры.
Власти Тюменской области опубликовали список врачей с самыми большими зарплатами.
Стали известны зарплаты руководителей медучреждений в 2022 году, их заместителей, главных бухгалтеров медицинских учреждений юга региона.
Согласно размещенной информации в топ-5 медиков, зарабатывающих в месяц более 250 тысяч рублей, вошли руководитель Перинатального центра, главврач МКМЦ «Медицинский город», замглавного врача ОКБ №1, главврач Инфекционной больницы.
Ирина Кукарская заработала 311 тысяч рублей. На втором месте главврач МКМЦ «Медицинский город» Расим Тамразов — 271,8 тысяч рублей. Елена Лагутова из ОКБ №1 — 255,9 тысяч рублей. Марат Баширов получает 252 тысячи рублей.
Тура иссыхает на глазах у тюменцев.
Общее состояние реки постепенно ухудшается, на 23 мая уровень воды составляет 73 сантиметра над уровнем поста. По данным гидропоста, максимальный уровень воды в Туре был зафиксирован в 2016 году, тогда он составил 868 сантиметра. Минимальный уровень был зафиксирован в сентябре прошлого года и составил -79 сантиметров.
Средний показатель воды на этот период составляет 582 сантиметра. Обмеление никак не компенсируется.
Савченко отмечал, что уровень воды в значительной степени зависит от дождей. А с начала жаркого сезона в Тюмени не было еще ни одного крупного ливня, к тому же, судя по прогнозу погоды, осадков и в ближайшее время не предвидится.
Сейчас в «Подводречстрое» предполагают, что причина такого обмеления в засушливой погоде. Однако жители региона уже выдвигают свои версии произошедшего. Одно из них - последствия строительства Китаем водозаборного комплекса.